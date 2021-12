Municipales retomarán la prestación de servicios ante la oferta de la Provincia

Send an email

En diversas mesas de diálogo entre la Provincia y distintos sectores de trabajadores precarizados de la Municipalidad, varios de estos últimos aceptaron el acuerdo y se comprometieron a retomar la prestación de los servicios.

La Provincia, sin inmiscuirse en temas que son de la competencia de la autonomía municipal, les propuso a los PEM establecer un plan en el cual se clarifique la retribución que percibirán. En ese sentido, la Provincia se comprometió en aportar 20 mil pesos en la medida que la Municipalidad haga lo propio con otros 10 mil pesos, cuyos montos que serían percibidos por los trabajadores hasta tanto se pueda resolver la efectivización de las designaciones otorgadas por la comuna.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Juan Luna, planteó que «por indicación del gobernador Ricardo Quintela, quien está muy preocupado por la situación que atraviesan los PEM y las consecuencias que esto trae aparejado con la prestación de los servicios, es que en el día de hoy se llevaron adelante conversaciones con distintos grupos de trabajadores precarizados de la Municipalidad a los fines de iniciar un diálogo que pueda ser fructífero, beneficioso y esperanzador».

Este diálogo fue propositivo, de escucha por lo que el Jefe de Gabinete aclaró que «desde el Gobierno no queremos inmiscuirnos en cuestiones que son competencia exclusiva y excluyente de Municipio en lo que respecta a su ámbito de autonomía, pero sí tenemos intenciones de contribuir a una solución por decisiones que se tomaron en forma unilateral e inconsultas y no ajustadas a la ley».

Asimismo, comentó que lo que se habló es de establecer un fondo para los trabajadores precarizados hasta tanto se resuelva la situación de sus designaciones otorgadas por el Municipio, y que haya una retribución financiada por la Provincia y por la Municipalidad.

Además, consideró oportuno aclarar que «es importante que se normalice la prestación de los servicios para garantizar la salubridad de nuestra ciudadanía. Queremos contribuir para que la ciudadanía tenga una buena calidad prestacional de los servicios, por eso son esenciales las trabajadoras y los trabajadores municipales para que esto suceda”.

“Esta propuesta se le hizo oportunamente y fue rechazada de plano por autoridades municipales, especialmente por la intendenta Inés Brizuela y Doria”, agregó. «Queremos contribuir para que la ciudadanía tenga un buen cierre de año, y para ello es fundamental que la prestación de los servicios esté garantizada. Somos muy respetuosos de la autonomía municipal, por la cual siempre hemos luchado y somos defensores y propiciadores de generar las condiciones como lo venimos haciendo para la paz social. Pero consideramos que la situación de indefinición, género una crisis institucional que es preciso resolver con diálogo por lo que vemos con buenos ojos que en algunos sectores esto está permitiendo llegar a puntos de acuerdo», agregó.

“Nosotros no hemos violentado nada, estamos en contra de la violencia, no hemos mandado a nadie para que violente las instituciones del Estado, al contrario, se nos ha violentado a nosotros con 10 días de acampe, 3 de ellos con una agresividad pocas veces vista, con incendios en la Residencia del gobernador y no hemos reprimido, dejamos que se expresaran libremente”, concluyó.

