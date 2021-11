MUNICIPALES SUSPENDEN VIGILIA A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA DE QUINTELA

Los trabajadores municipales ex precarizados brindaron una conferencia de prensa, para informar sobre la situación actual y los pasos a seguir en el plan de lucha con respecto a la vigilia en la Plaza 25 de Mayo.

Luego de la asamblea de trabajadores exPEM, el delegado Fabián Pintos comunicó, que la vigilia se levantó por una petición del gobierno provincial y se extenderá hasta el martes.

Pintos indicó que «iniciamos un proceso de paz a pedido de la Gobernación de la Provincia para levantar el acampe e instar a un dialogo entre el municipio y provincia; nosotros accedimos a esta petición porque repudiamos la violencia, no queremos disturbios, no queremos que nadie salga herido, simplemente queremos que se reconozca el trabajo de cada uno; sus años de labor, entiéndase como empleados que tiene 16, 14, 12, 11 años de prestación de servicio en negro» y agrego que » pedimos que el gobernador reciba a la intendenta Inés Brizuela y Doria de acuerdo al compromiso asumido en este proceso de dialogo».

Asimismo, señalo que «el acampe se posterga, queda suspendido todo tipo de actividad, durante 6 días», pero aclaró que «si no encontramos una solución se volverá a marchar. Si el gobernador nos hizo una petición y nosotros accedimos, él tiene que acceder a nuestra petición. como ciudadanos confiamos que Quintela nos va recibir, es una promesa que nos hizo».

Con respecto, al apoyo de la Mandataria Municipal el representante de los ex PEM, expreso que «la intendenta dijo que volvió a replantear la petición de audiencia y no tuvo ninguna respuesta favorable desde el gobierno provincial, solo recibió un mensaje de una funcionaria de la provincia el cual decía que no era la forma de pedir audiencia con presión. La Intendenta nos apoya y no va dar el brazo a torcer, no hay un proceso de marcha atrás en esta situación en la que nos encontramos; ella lo único que pide es sentarse a negociar con el gobernador sobre la situación de los empleados municipales»

En la oportunidad, Pintos pidió disculpas a los periodistas por hechos poco claros que sucedieron en la última manifestación e indicó que «debo pedir disculpa de parte de todos los empleados municipales que verdaderamente tenemos puesta la camiseta de esta lucha que es signo de paz, de amor y fraternidad porque somos una familia más que compone esta provincia y esta ciudad» y señaló que «los medios que fueron agredidos, particularmente la persona que agredió tenía el logo de la provincia y que representa al Plan Angelelli, le pedimos a todos los ciudadanos que no interfieran de forma negativa en esta marcha que realizamos, pedimos a todos que nos acompañen desde el lado pacífico».

De mismo modo, el representante de los ex PEM envió un mensaje al gobernador de la provincia «le pido que responda al pueblo, el pueblo es él que lo colocó; él tiene la obligación de solucionar esta situación, el poder siempre lo tiene el pueblo pero no buscamos la violencia, podemos sostener hasta un cierto punto, acá hay hambre, hay desesperación, hay familias que no tienen para comer, familias que están debajo del índice de pobreza, nosotros hicimos colecta entre compañero para ir solucionando las necesidades del otro, gente que no tiene para dar a otra que tampoco tiene».

