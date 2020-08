Send an email

Murió la hermana de Evo Morales por coronavirus: “el odio, racismo y la persecución me impidieron verla”, dijo el exmandatario

Ether Morales Ayma, hermana mayor del expresidente boliviano, Evo Morales, falleció esta madrugada en el Hospital de Tercer Nivel Oruro-Corea de la capital orureña, Bolivia, donde estaba internada por coronavirus. Refugiado desde diciembre en la Argentina, luego de una breve estaría en México tras salir de su país en medio de la crisis desatada por las presidenciales de octubre del año pasado que lo dieron como ganador pero que fueron denunciadas como fraudulentas, Evo confirmó la noticia en Twitter.

«Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará», tuiteó el expresidente y agregó: «Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Willcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos. Mis condolencias. Que en paz descanse».

Luego, también en redes sociales, insistió sobre su hermana: «Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron».

Por último, destacó: «Me duele no despedirme de mi hermana, que era una madre para mí, para agradecerle por su amor, su honestidad y valor acompañándome y sufriendo hasta detenciones, como en Oruro, en 2002, por pedir mi libertad».

Según el diario El Deber, la hermana del exmandatario estuvo internada días antes en el área de preterapia del hospital General San Juan de Dios con pronóstico reservado como consecuencia del coronavirus agravado por una enfermedad de base.

El 9 de agosto fue admitida en la sala de Medicina Covid-19, luego de que sus familiares hicieran todos los esfuerzos para conseguir una cama en terapia intensiva, informó el diario local La Patria según publica la agencia Télam. Finalmente, el estado de salud de quien fuera considerada la primera dama de Bolivia durante la gestión de Evo Morales se complicó. Tenía 70 años.

La crisis en el país

Con 99.146 casos y 4003 muertos, Bolivia tiene 337 muertos por millón de habitantes, una de las cifras más elevadas en la región.

El sistema sanitario se encuentra al borde de la saturación y ya hay faltantes de medicamentos y unidades de terapia intensiva o intermedia, oxígeno y equipos de bioseguridad. Además denuncian la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para los profesionales de la salud.

La emergencia ocurre además en medio de una crisis político-social atizada por las sucesivas postergaciones de los comicios presidenciales, que pasaron de mayo a septiembre. Ahora finalmente tiene como fecha máxima por ley el 18 de octubre