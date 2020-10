Nicole, contundente con Cubero tras los rumores de embarazo de Mica Viciconte: “Si no podés darle de comer a tres nenas, no vas a traer otra criatura”

Nicole volvió a realizar duras declaraciones contra Fabián

En los últimos días, comenzaron a sonar fuerte los rumores de que Mica Viciconte estaría esperando su primer hijo con Fabián Cubero, con quien está de novia desde hace tres años. Hasta el momento la ex ganadora del programa Combate niega un posible embarazo. El jugador de fútbol ya tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con Nicole Neumann.

El periodista Rodrigo Lussich en el programa que conduce, El show de los escandalones, aseguró que la marplatense podría estar cursando un embarazo, aunque por el momento no hay anuncio oficial por parte de la pareja. Fuentes cercanas a los novios dijeron que la mediática estaría recién en las primeras semanas de gestación, razón por la cual prefiere no contar nada y esto habría forzado su salida del Cantando, certamen del que fue eliminada la semana pasada.

Este domingo, Viciconte, de 31 años, fue vista acompañado a Cubero, de 41, en los festejos de cumpleaños de Indiana, una de las tres hijas que el futbolista tiene con su ex. La pareja llevó a la niña y a sus hermanas a almorzar a una parrilla ubicada cerca del departamento que ambos alquilan en Colegiales. Luego las alcanzaron hasta la casa de Neumann, en el Barrio Santa Bárbara, localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre, para que festejaran junto a ella el Día de la Madre.

Desde su separación con el padre de sus hijas, Nicole no ha tenido una buena relación. Ambos debieron contratar abogados para solucionar cuestiones relacionadas a la crianza de las pequeñas y el pago de la cuota alimentaria. Incluso han tenido fuertes enfrentamientos en programas de televisión. Recientemente, ella se enojó porque su ex dejó solas a las chicas en su departamento para participar en el Cantando y apoyar a su actual pareja.

En el ciclo Hay que ver le preguntaron a la modelo qué opinaba sobre el rumor del supuesto embarazo de Mica Viciconte. “No sé nada sobre eso, no tengo idea. Mis hijas me piden un hermanito hasta a mí. Ellas mueren por tener un hermanito, así que por ese lado estarían felices”, respondió en una entrevista con Denise Dumas.

Además, la panelista del programa Nosotros a la mañana aprovechó para criticar a su ex al hablar de la pelea judicial que mantiene por la cuota alimentaria de las tres pequeñas: “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos. Si estás complicado ahora… Entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”.

En medio del debate, la periodista Fernanda Iglesias dio su punto de vista: “La gente no decide tener hijos pensando en si le alcanza la plata o no”. Con tono irónico, Nicole le respondió: “A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos a mí me parecería lo lógico”. /Infobae