Nueva acusación de violación contra Marylin Manson

Una exnovia del cantante, que ya tiene una orden de arresto en New Hampshire por escupir a una periodista durante un concierto, lo acusa además de otra supuesta agresión contra una admiradora grabada en video.

El cantante estadounidense Marilyn Manson fue acusado este viernes de violación en una nueva denuncia, esta vez de una exnovia que además le acusa de haberla obligado a ver un video en el que supuestamente agredía sexualmente a una seguidora.

La denuncia contra Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, fue presentada en Los Ángeles por una joven cuya identidad no fue revelada y que asegura que tuvo una relación con el cantante desde 2011. Lo acusa de haberla «violado y agredido sexualmente de manera reiterada». Según la denuncia, Manson le mostró un video en el que ata a una joven fan a una silla para humillarla e insultarla, antes de obligarla a beber un vaso de orina y amenazarla con una pistola.

Un miembro del entorno de Manson negó este viernes las acusaciones, mientras que una fuente cercana al cantante aseguró que el video era «un cortometraje de ficción» en el que aparece una actriz adulta y que nunca ha sido exhibido. El mes pasado, la actriz Esmé Bianco presentó una denuncia contra el cantante, acusándolo de violación, agresión sexual sádica y violencia reiterada. Varias mujeres, incluida la actriz Evan Rachel Wood, también han acusado recientemente a Marilyn Manson de hechos similares, que él ha negado.

En febrero, la policía de Los Ángeles anunció que investigaría las denuncias de violencia contra el cantante en el contexto de la pareja, relacionadas con hechos cometidos entre 2009 y 2011, sin revelar sin embargo la identidad de la o las víctimas. Esta misma semana, la policía del estado de New Hampshire emitió una orden judicial de arresto por agresión contra el cantante por un incidente con una reportera de televisión en un concierto en agosto de 2019.

La nota policial publicada en Facebook remarcó que la emisión de esa orden no «es una presunción de culpabilidad» y que los cargos no «son por delitos de carácter sexual». Por su parte, el abogado del músico, Howard King, señaló en un comunicado enviado a la revista People que no es un «secreto» que «a Manson le gusta ser provocador en escena». Según él, la denuncia la interpuso la camarógrafa por recibir en el brazo un escupitajo del cantante y dijo que colaborarían con la justicia.

