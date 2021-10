Ocupación plena en La Rioja durante el fin de semana largo

Send an email

En lo que puede considerarse un hito en la historia del turismo en la provincia para el mes de octubre, prácticamente el 100% de las plazas para alojarse estuvo ocupado durante este fin de semana largo. La exitosa campaña de vacunación, la aplicación correcta de los protocolos, la reciente elección de las 7 Maravillas Riojanas y la amplia difusión que vienen teniendo los atractivos turísticos en medios de comunicación fueron factores clave para este fenómeno, que promete repetirse en noviembre, diciembre y en vacaciones.

El fin de semana largo fue un éxito en todo el país, y según datos oficiales se movilizaron más de 4 millones de personas. La Rioja no fue la excepción, y el panorama durante estos días en la provincia fue un récord para esta época del año: miles de turistas colmaron la capacidad hotelera de los distintos Departamentos y disfrutaron de la gastronomía, los atractivos turísticos, los museos, las bodegas y la calidez única de su gente.

Con casi el 95% de las plazas disponibles en toda la provincia ocupada, José Rosa, secretario de Turismo provincial, se mostró feliz y destacó: “Sin lugar a dudas, la importante difusión del concurso y la elección de las 7 Maravillas Riojanas jugaron un papel fundamental en el movimiento turístico pleno que tuvimos, acompañado por el acertado plan Pre Viaje que impulsó el Gobierno Nacional. El rápido sistema de vacunación que lleva adelante Nación y La Rioja en particular nos permiten desarrollar las actividades de manera tranquila, cuidada y responsable; y turistas y prestadores locales pudieron aprovecharlo”.

De esta manera, la provincia sigue consolidándose como un polo turístico a nivel nacional, con el Parque Nacional Talampaya -elegido una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina- como atractivo principal pero con decenas lugares que merecen la visita.

Expectativas para lo que viene

Noviembre tendrá un fin de semana largo, diciembre también tendrá sus días no laborales y luego vendrán las vacaciones de verano. El optimismo entre los y las prestadores locales es enorme… y viendo lo ocurrido este fin de semana largo, parece más que justificado.

Para cerrar, José Rosa destacó que “seguiremos trabajando para dar a conocer nuestros atractivos turísticos, invirtiendo en capacitaciones, mejoras en los accesos y todo lo que esté a nuestro alcance para que el turismo supere los niveles prepandemia en la provincia”.

