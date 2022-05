Pablo Montaña: “Terminamos de la mejor manera, metiéndonos en los mejores diez del país”

El presidente del club Riachuelo realizó el balance del fin de temporada y adelantó lo que viene para el Eterno.

La última temporada quedará guardada en un marco especial en la historia de Riachuelo que hizo su gran debut en La Liga Nacional de Básquet. El plantel masculino culminó su participación en la competencia en la etapa de playoffs en la cual se midió ante Regatas de Corrientes.

Pablo Montaña, Presidente del club, se refirió al trabajo desarrollado: «El balance de estos seis meses es muy positivo. La verdad es que esta primera Liga Nacional en la que participamos ha sido dura, costó acomodarnos y armar el plantel a último momento pero al final se vieron los frutos del trabajo y de la humildad tanto de los jugadores como así también del cuerpo técnico y la comisión».

Luego añadió: «Finalmente pudimos mantener la categoría en primer paso y después clasificar a los playoffs lo que nos permitió disfrutar de un primer partido que se pudo ganar, que vivimos en nuestra cancha, en casa con nuestra gente y fue algo hermoso. Creo que toda la gente del club, del ambiente del básquet y la que está siguiendo este proyecto se fue contenta. Terminamos una temporada de la mejor manera metiéndonos en los mejores diez del país».

El dirigente también se refirió a las dificultades que atravesó el club en su ingreso a la Liga: «Lo más difícil fue adaptarse. No conocíamos nada de la categoría y fue nuevo en todo aspecto para nosotros tanto en lo que respecta a lo dirigencial, al armado del plantel y el cuerpo técnico, habilitar una cancha, disponer de las condiciones los días de partidos con el tema de entradas y seguridad, etc. Con todo esto siento que cumplimos uno de los objetivos más importantes que tenía este proyecto: que la gente vaya a la cancha y vuelva a sentir lo que es un partido de Liga Nacional en casa. Creo que lo hemos logrado, la gente terminó acompañándonos y está muy expectante a lo que viene. Son cosas muy lindas que se han ido haciendo y creo que vamos por buen camino».

La incursión del Eterno en la máxima categoría del básquet significa mucho para la provincia de La Rioja. Al ser consultado sobre qué le deja el club a la provincia con esto, Montaña sostuvo: «Yo creo que muchísimo. Todo lo que se está viviendo hoy en día en el básquet de la provincia es un poco lo que la Liga Nacional es: llenar a los clubes de las localidades con chicos, que los profes vuelvan a reactivarse y a estudiar, que todo se active de nuevo. En la provincia se está viviendo algo muy lindo con el básquet, todos los clubes están llenos de chicos y acá no hablo solo de Riachuelo, también se está haciendo un muy buen trabajo en los otros clubes que están jugando el Torneo Federal y además la selección u17 de La Rioja está muy bien y es algo para destacar. Yo creo que todo viene de la mano y con esto de la Liga Nacional el básquet riojano se vuelve a posicionar fuertemente a nivel nacional, lo cual es uno de los objetivos de todas las instituciones de La Rioja».

Luego hubo lugar para hablar sobre la próxima temporada. «A partir de la semana que viene empezamos a delinear lo que dejó esta temporada y vamos a profundizar en el plantel actual para ver con el cuerpo técnico cuáles son los pasos a seguir. Por otro lado, los juveniles no paran de trabajar. Creemos que hay que seguir y que cuantas más herramientas le demos a los chicos y más entrenamiento tengan, mejores van a ser los frutos. También estamos con el Federal femenino que empieza la semana que viene y es la continuidad de la última Liga Nacional en la cual vamos a volver a estar en septiembre», expresó el dirigente.

Además, no quiso pasar por alto el trabajo que realizan las categorías inferiores: «Los profesores están trabajando de una manera excelente, tratando de que nuestros chicos de entre 4 y 17, 18 años tengan lo mejor posible. La idea que tenemos es que el club siga se siga potenciando y que siga creciendo. Riachuelo, como siempre lo digo, en los últimos 11 años en los que me tocó estar al frente, de alguna u otra manera, siempre ha ido creciendo, dando un pasito más cada día y esta temporada que viene no va a ser la excepción, algo innovador vamos a hacer, no nos quedamos quietos así que seguro algo lindo se viene», dijo.

Finalmente, Montaña se despidió con un agradecimiento especial al gobierno de la provincia: «Le está dando una mano gigante a todas las disciplinas y apuesta por el proyecto de Riachuelo. Estamos agradecidos con ellos y con todos los que han formado parte de esta temporada. Vamos por más y seguiremos trabajando por todo lo que vendrá».

N.R. Está en un 90% confirmada la continuidad de Daniel Farabello como Técnico del equipo de la Liga Nacional 2022/23.

