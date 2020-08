Pachu Peña contó cómo reaccionó su familia al enterarse que será voluntario para la vacuna contra el covid: “No saben cuando hablo en serio…”

El actor contó los detalles de su decisión y confesó la increíble manera en la que su familia se enteró de la noticia.

Pachu Peña contó la insólita manera en la que su familia se enteró que se anotó como voluntario para la vacuna contra el coronavirus.

El humorista relató el paso a paso y develó cómo sus seres queridos se enteraron de la importante novedad.

“Me anoté apenas escuché la noticia que había gente que se podía registrar para esta prueba. Siempre fui de donar sangre y donar plaquetas. Médulas óseas. Siempre estoy detrás de todo eso. El martes 25 estaré en la Cruz Roja donando sangre. A mi me gusta sentirme útil. Y me registré. Después hay que ver si me llaman. Estoy registrado como un donante voluntario“, comenzó diciendo el humorista.

Consultado por la reacción de su familia, Pachu confesó: “Me mandé solo a hacerlo. Mi familia se enteró por los medios. Tengo esa vocación de dar una mano cuando se puede. Fue una decisión mía y mi familia tiene que enterarse. No tengo temor, ojalá me toque“.

“Me preguntaron si era en serio, viste. No saben cuando hablo en serio o cuando hablo en joda. Con el tema de salud no se jode. No me dijeron nada. ´Me dijeron, bueno, cuidate, que se yo´. Veremos. Estoy al tanto más o menos de lo que será esta vacuna. Creo que son varias fases. Primero te dan un placebo y después te inyectan el virus. Yo me registré, Esperemos a ver que pasa”, agregó.

Pachu Peña contó detalles de su aislamiento por el coronavirus

“Gracias a dios no me puedo quejar. Estoy trabajando en Polémica en el bar. De mi casa al estudio y del estudio a mi casa. Con todos los recaudos necesarios. Con los distanciamientos. Y en mi casa también. Respetando las reglas del protocolo. Tenemos que cuidarnos entre todos”, dijo al respecto.

Y agregó: "Lo que más queremos es que baje la curva. Es lo que más queremos, que vaya descendiendo esto".