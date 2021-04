Pachu Peña reveló cómo es su experiencia como voluntario para la vacuna contra el coronavirus

El humorista describió todo lo que vive en el programa experimental y su intención de pasarle la aplicación de las dosis a una persona mayor.

Pachu Peña transita por semanas muy álgidas, movidas, repletas de compromisos laborales. Recientemente finalizó su trajinar por Corte y confección, donde quedó eliminado, pero en la que se divirtió a rabiar con la complejidad de afrontar las telas y las tijeras.

El humorista se alista para el debut de ShowMatch, donde formará parte de La Academia. A partir de la variopinta gama de desafíos, el rosarino se entrena en las diversas artes escénicas, como el baile, el canto, el stand up y hasta la acrobacia.

Sensato, y con mucha sensibilidad social, Pachu también se sumergió hace unos meses en una experiencia llamativa, dado que se anotó en un programa de voluntariado para la investigación de la vacuna de Pfizer. Esa actividad le permitió recibir como beneficio las dosis contra el coronavirus.

En diálogo con Infobae, Peña describió el origen de esa decisión: “El año pasado iba en el auto y escuché que Pfizer estaba buscando voluntarios. Bah, mejor dicho, Joni Viale le estaba haciendo una nota a un bombero que era voluntario y le preguntaba: “¿Por qué?”, y me anoté!”.

Respecto a las particularidades que atravesó en ese programa, el cómico contó: “Al principio me habían inyectado dos dosis pero no se sabía si era placebo. Se supo recién el 4 de marzo, me habían dado placebo y me tenían que dar la vacuna”.

Frente a la posibilidad de ser vacunado, Pachu pensó en derivar su turno en otra persona, incluso en Mirtha Legrand. “Cuando me llaman estaba viendo el canal de noticias y veía la cola de jubilados, había saltado todo lo del vacunatorio VIP y quise ver si se la podía entregar a alguien mayor, a mi suegra, a Mirtha Legrand, y me dijeron que no”, expresó.

En definitiva, el humorista terminó vacunado: “Tengo como un contrato de confidencialidad, sigo en estudio. Ya recibí las dos dosis. Todas las semanas mando un parte de cómo me siento”. Aunque Peña deseaba compartir esa posibilidad: “No la quería recibir cuando veía una enorme cola de jubilados, ojo no me hago el Superman”. /Paparazzi

