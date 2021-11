Palito Ortega y un impactante relato sobre el reencuentro con su mamá, quien lo abandonó cuando era chico: «Fue difícil pero entendí que…»

Send an email

El cantautor recordó ese primer encuentro y cómo logró perdonarla para poder construir un vínculo desde el amor. «Pudimos hablar y aclarar las cosas».

A los 80 años y con más de 60 años de trayectoria, Palito Ortega es un verdadero ícono del espectáculo que supo mantenerse vigente a través de tantos años, sólo con trabajo, esfuerzo y dedicación. Cabeza de un clan de artistas (cinco de sus 6 hijos eligieron dedicarse al arte en diferentes formas), supo adaptarse a los tiempos y sostener el cariño de la gente.

Este miércoles estuvo invitado a ’Los Mammones’ y además de repasar su vida y su carrera, aceptó hablar de algunos temas que no son tan públicos, como por ejemplo, el abandono de su mamá cuando era apenas un nene y el reencuentro que llegó muchos años después, cuando empezaba a ser conocido.

«Había empezado a cantar en una radio y me llegaban dos o tres cartas del público. Yo vivía en una pensión, tenía 18 o 19 años, y me acuerdo que las guardaba hasta que se juntaran más de 15 y recién ahí, las leía. Un día abrí una que decía ’querido hijo’… era de mi madre», relató.

Palito contó que cuando su madre se fue, su padre asumió un doble rol para cuidarlo a él y a sus 5 hermanos. «Mi viejo era como un Dios y no me alcanzaban las manos para ayudarlo. Éramos 5 varones y una nena muy chiquita… siempre trabajé para juntar monedas y ponerlas en las manos de él».

Así y todo, no guardó rencor y aceptó ver a su mamá. «La realidad es que no sabía bien cómo actuar porque quizás me había fogueado… yo trabajaba desde muy chico… finalmente nos encontramos y fue difícil. La verdad… pero bueno, después entendí que se dio así, que era parte de la vida».

Ese encuentro fue el primero de muchos. «Cuando pude le compré un departamento lindo, en Capital porque ella vivía en Berazategui. Quería que estuviera cerca y nos empezamos a ver más seguido. Pudimos hablar, aclarar muchas cosas». /Pronto

