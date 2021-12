Pelea a los gritos con Guillermo Andino y un ultimátum del directorio de América: así fueron las últimas horas de Liliana Parodi en el canal

Parodi protagonizó un feroz cruce con Andino que terminó de precipitar su final dentro del grupo.

Con la desvinculación de Liliana Parodi de su cargo de gerenta de programación y contenido de América, estalló una bomba inesperada tanto dentro como fuera del canal. El sábado por la tarde el periodista Pablo Montagna confirmó la noticia de la desvinculación de Parodi de su puesto, tras más de una década en la dirección de programación de América y más de 30 trabajando en la emisora palermitana.

La salida de Liliana se da en el marco de un clima candente en el canal puesto que pesan denuncias de maltrato laboral contra Antonio Laje, uno de los principales conductores del multimedio propiedad de Daniel Vila. El periodista, que oficia como presentador del ya clásico ciclo Buenos días América, fue denunciado por distintos compañeros de trabajo por acoso y maltrato laboral y él intentó defenderse, sin convencimiento alguno, con un polémico descargo en medio de un llanto televisado en su programa matutino.

«Tengo el alma rota. Soy exigente pero de ninguna manera soy maltratador», sostuvo mirando a cámara en su descargo pero le jugó en contra puesto que la redacción completa del noticiero se manifestó en las redes sociales con una contundente foto en la que se ve a los trabajadores de América con un cartel en la mano que dice: «No es exigencia, es maltrato». Además, distintas figuras del mundo del espectáculo reaccionaron en contra de Laje y pusieron en duda su discurso.

Los rumores de pasillo que corren cada vez más fuerte aseguran que a Laje le quedan las horas contadas dentro del canal y la que ya no está más es Liliana Parodi, quien ayer fue removida de su cargo. La revista Pronto dió información exclusiva sobre cómo fueron las últimas horas de la ex productora de Intrusos dentro de la emisora. E incluye un nombre que hasta el momento no estaba relacionado con este escándalo: Guillermo Andino.

La historia es así: en medio del escándalo y las denuncias contra Antonio Laje por maltrato laboral, Parodi tuvo un encontronazo muy fuerte con Andino. Preocupada por los bajos números del canal, que lo colocaron cómodamente en el cuarto lugar de los canales de aire y superado por lejos por Telefe, Eltrece y Canal 9 -América solo le gana en rating a la Televisión Pública-, Parodi discutió muy fuerte con Andino.

«Esta semana Parodi lo agarró a Andino y lo apuró, lo batateó y lo maltrató porque su programa no tiene los números esperados y es casi lo menos visto del canal. Pero Andino hace un producto que lo produce Gerardo Rozín y cuyo principal accionista, que está detrás de ese producto es Claudio Belocopitt», confió a Pronto una fuente que pidió preservar su identidad. Se sabe que Belocopitt es, además de dueño de Swiss Medical Group, uno de los principales accionistas del Grupo América.

¿Cómo siguió la historia? «Tras el escándalo con Andino y con Belocopitt en el medio, Parodi fue citada por el directorio del canal y allí le dijeron: ´Estamos cuartos como canal, la gente no quiere laburar con vos, tenés denuncias por todos lados y ya no podés estar más en este lugar. Te ofrecemos las relaciones públicas de Edenor. Liliana dijo que no quería, que no estaba dispuesta a aceptar ese otro puesto, entonces le respondieron que se fuera y ella retrucó: ´De ninguna manera, me tienen que echar´. Y así fue que quedó desvinculada», agregó la fuente. ¡Durísimo! /Pronto

