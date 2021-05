Periodista confirmó la separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña

Send an email

«La crisis es muy fuerte y están distanciados», es una de las frases que confirma la separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña.

La China Suárez y Benjamín Vicuña enfrentan fuertes rumores de separación. El silencio de ambos no hizo más que alimentar la versión que indica que, al menos, estarían viviendo una crisis en la pareja.

La actriz se encuentra en Miami, a donde viajó junto a dos de sus hijos, Magnolia, de 3 años, y Amancio, de 9 meses. El galán chileno, en tanto, regresó de Chile hace pocos días a Buenos Aires, luego de meses sin poder subirse a un avión debido a las restricciones por la pandemia.

En las últimas horas, en un reciente posteo de La China Suárez en Instagram, Benjamín Vicuña sorprendió a todos. El actor chileno le dejó un tierno comentario a la madre de sus hijos. «Las amo», escribió en una foto de su mujer y la pequeña Magnolia. En pocas horas, la imagen consiguió más de 400 likes y miles de comentarios.

Sin embargo, la periodista Paula Varela de Intrusos confirmó que los actores están separados.

«Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”, dijo la periodista de Intrusos.

Segundos después, relató la charla que mantuvo con su informante, alguien del entorno de la pareja de actores, que confirmó la crisis: “Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’”.

