Pide comida a domicilio con un desopilante mensaje y se hace viral: «Mi suegra está en casa»

Pedir comida es un plan que muchos adoptan cuando no hay ganas o tiempo de cocinar. En estos pedidos, las empresas siempre dejan las casillas de comentarios para alguna aclaración que el cliente desee hacer y este caso no fue la excepción. Esta persona aprovechó esta casilla para hacer un particular comentario sobre su suegra.

Esta situación sucedió en un restaurante en Sevilla y se hizo viral luego de que uno de los empleados haya decidido compartir en la red social Twitter esta situación. Acostumbrados a encontrar alguna aclaración acerca de alergias, información sobre el punto de la carne o incluso quitar algún ingrediente, lo que menos se esperaban era el comentario de una persona acerca de su suegra.

La situación provocó la risa de más de uno y decía: “Por favor no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va…”, pidiendo de forma bastante cómica y particular si podían apurar el pedido.

La cuenta “Soy Camarero” posteó el ticket en su cuenta de Twitter señalando: “Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme”, provocando gran cantidad de comentarios y más de 500 me gusta.

“Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso”, “Ese pedido, es un grito de auxilio, pobre”, fueron algunos de los comentarios de la publicación. Muchos de estos comentarios afirmaban sentirse identificados con el cliente estando en esa situación.

Dejar comentarios que poco tienen que ver con la comida se está volviendo un poco habitual, sin ser este el primer caso. Recientemente se hizo viral en TikTok el caso de una joven que pidió en los comentarios de un pedido a domicilio en Starbucks que le escribieran un mensaje de ánimo. Lamentablemente esta chica no recibió lo pedido ya que cuando llegó su orden no había nada escrito, ni siquiera su nombre. la100.cienradios.com

