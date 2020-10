Plan Integral de Seguridad: “Oficina de recepción de denuncias por violencia de género”

Send an email

Se trata de una decisión política e institucional que tiene por finalidad facilitar y vehiculizar la atención, contención y el acceso a la justicia de las mujeres y diversidades que, afectadas por hechos de violencia, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

En el marco del Plan Integral de Seguridad que el Gobierno de la Provincia viene impulsando, el gobernador Ricardo Quintela dejó inaugurada en el día de hoy la incorporación de las oficinas de recepción de denuncias de violencia de género en el ámbito de las Comisarías 2ª, 3ª, y 7ª, con el propósito de implementarla de manera progresiva en todo el territorio provincial en el próximo trimestre. Estas oficinas tienen por objeto facilitar y vehiculizar la atención, contención y el acceso a la justicia de las mujeres y diversidades que, afectadas por hechos de violencia, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

La actividad tuvo lugar en la zona sur donde funciona la Comisaría 7ª, lugar donde el gobernador recordó que “venimos trabajando firmemente en la reivindicación del género, fundamentalmente tratando por todos los medios posibles de generar las condiciones favorables para que la mujer ocupe el lugar que siempre debió ocupar al lado del hombre”.

Planteó que desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad y de las áreas que lideran mujeres “queremos señalar a toda la comunidad de la provincia de La Rioja que tenemos más del 50 por ciento de los espacios de conducción en La Rioja ejercidos por mujeres y no solo por el género sino por su capacidad demostrada”.

Finalmente destacó “que podamos contar en cada comisaría con un espacio de confidencialidad y que a las mujeres las puedan entender es muy importante, es un avance trascendental para nuestra provincia. Quiero que sepan que en mi gestión se trabajará para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la diversidad”.

A su turno la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís contó que “allá por el 2012 comenzó a funcionar por la calle Santiago del Estero casi San Nicolás de Bari la oficina en la cual se receptaban únicamente denuncias por violencia de género y que dependía del Ministerio Público Fiscal. Yo era la titular por ese entonces y contar con una oficina para recibir exclusivamente denuncias de violencia de género parecía algo improbable y añorábamos que las autoridades nos escucharan y nos tuvieran en cuenta porque era algo real, una necesidad que cada Comisaría cuente con una oficina dedicada a este tipo de denuncias porque no es cualquier delito, hay una cuestión de confidencialidad, de respeto, de dignidad porque es un momento muy vulnerable que atraviesa una mujer y no puede estar en una sala común”.

Puntualizó que en esta ocasión “se inauguraron las oficinas para receptar denuncias de violencia de género que son lugares acondicionados exclusivamente para este tipo de delitos y que se encuentra en el marco del Plan Integral de Seguridad el cual se prevé esta transversalidad y tener espacios que respeten la confidencialidad en un momento tan particular de la víctima de este delito”. Asís confió que “desde lo particular es un viejo anhelo habiendo trabajado en la materia, sobre todo porque el Gobernador nos acompaña, nos escucha y esto demuestra que es una gestión de hechos porque ni bien se lo propusimos no dio el okey, arbitró los mecanismos y algo que era una necesidad hoy es una realidad”.

Perspectiva de género

Como se recordará, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana está diseñado con perspectiva de género, incorporando acciones y estrategias tendientes a eliminar todo tipo de violencias contra la mujer y disidencias sexuales, buscando fortalecer las instituciones y organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

La incorporación de las oficinas de recepción de denuncias en las Comisarias es una de muchas herramientas que buscan promover la articulación y colaboración recíproca entre los diferentes organismos provinciales y locales relacionados con la problemática; como así también tiende a generar redes de trabajo con instituciones que se vinculan con las temáticas de género, violencias y derechos humanos.

Los y las policías, como así también el resto de personal que confluyan en estas oficinas trabajarán con protocolos diseñados específicamente con esta finalidad, mejorando así la actuación y respuesta del organismo, mediante la implementación de un nuevo dispositivo de recepción de denuncias que sigue los parámetros de abordaje integral de los organismos nacionales e internacionales evitando de esta manera que las mujeres y diversidades deban trasladarse al centro de la Ciudad o en muchos casos a la Ciudad Capital en el caso del interior provincial.