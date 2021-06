Plan Provincial de Seguridad: “Se suma el B° 12 de Junio”

Send an email

Con la presencia del gobernador, Ricardo Quintela y en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, se pusieron en funcionamiento este miércoles, 4 alarmas vecinales distribuidas en forma estratégica en el barrio 12 de Junio, como así también se dejó inaugurada obras de refacciones total del edificio del Centro Vecinal.

En ese marco, el gobernador Ricardo Quintela, destacó, “la verdad que el 12 de Junio es un barrio que me trae gratos recuerdos en la conformación del mismo, donde la gente me veía transitar las calles hablando con los vecinos y me nombraron padrino en el 94, porque potenciamos y generamos las condiciones para el asfaltado del barrio”.

Y continuó, “ Para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes de esta pequeña y gran obra hecha con el corazón y desde acá se tiene que irradiar políticas para todos los vecinos no solamente en materia de seguridad, sino fundamentalmente en materia de contención e inclusión social para todos los compañeros y compañeras que tienen dificultades, si hay necesidades, hay un Estado presente para tratar de contener, incluir y resolver los problemas que tiene la comunidad y en eso estamos”.

El mandatario provincial, contó también que a través del Programa Angelelli, se busca generar las condiciones de inclusión para todos los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que indicó, “estamos con todas las áreas de nuestro gobierno tratando de generar las mejores condiciones en materia de seguridad con alarmas vecinales, con patrullaje y una policía amiga de los vecinos, que depositan su confianza en ella y garantizar la seguridad de su persona, de sus bienes privados y públicos”.

Agregó también, que “tenemos una política social de asistencia y atención para aquellos sectores postergados que están pasando por situaciones difíciles por esta pandemia nos ha generado una situación atípica no solamente a nosotros sino a todo el planeta”.

Por último, reiteró, “solo quiero agradecer la confianza de los vecinos en esta pequeña y gran obra que me gratifica, con una política que queremos desarrollar en toda la Capital y en toda la provincia y que es trabajar sobre las instituciones no gubernamentales, centros vecinales ONG, clubes, donde los vecinos se acerquen y puedan compartir, se estamos en una situación difícil por lo que les agradezco la presencia de todos y quiero que sepan que pueden contar con todos nosotros”, subrayó.

Por su parte, la Ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Gabriela Asís, hizo hincapié en que se trabaja sobre los ejes centrales del Plan de Seguridad, por lo que manifestó que, “ seguimos avanzando en materia de seguridad y las alarmas vecinales fue un requerimiento de los vecinos y de las vecinas del barrio 12 de Junio por lo que se concreta con esta inauguración que hace el gobernador, de 4 alarmas en este barrio”, explicó Asís, que la cantidad de alarmas, depende de las zonas requeridas y los informes que envían desde las comisarías de cada jurisdicción.

A su turno Cristian Gaitán, Presidente del Centro Vecinal 12 de Junio, recalcó, “quiero agradecerle eternamente al gobernador Ricardo Quintela, a las autoridades y a la todos los vecinos por haber estado presente en este momento tan importante para nosotros como comisión, estamos felices de ver que esto avanza a paso lento pero avanza y la colocación de las alarmas y las refacciones en el Centro Vecinal es una obra que beneficiará a todos los vecinos”.

Acompañaron además al Gobernador, el secretario General de la Gobernación, Armando Molina; la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrali; miembros del gabinete provincial; y el presidente del Centro Vecinal del barrio 12 de Junio, Cristian Gaitán y vecinos del barrio.

