Plan Provincial de Vacunación: Comenzó la aplicación del segundo refuerzo contra el covid-19

El ministro de Salud Juan Carlos Vergara comunicó que ya comenzó en nuestra provincia la aplicación de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19 a integrantes de los equipos de salud, adultos a partir de los 50 años, personas de 12 años o más con inmunocompromiso y personal estratégico (docentes y policía).

En este sentido, el funcionario manifestó que se enviarán recordatorios por whats app, pero también aquellas personas que hayan cumplido con el intervalo podrán acudir espontáneamente a cualquiera de los Centros de Vacunación”.

Además, Vergara sostuvo que “esta estrategia de vacunación se ampliará de manera escalonada y progresiva al resto de la población”.

Junto a esto, el titular de la cartera sanitaria, indicó que «la vacunación nos ha ayudado muchísimo, tenemos que ser consciente de eso y completar los esquemas para estar protegidos» y agregó que estamos en una etapa de transición, todavía la pandemia sigue, la OMS no ha declarado la finalización de la misma, por lo tanto, es muy importante mantener los cuidados».

Por otra parte, Vergara explicó que en la última reunión del COFESA, con la participación de Vizzotti y todos los ministros de las Provincias, definimos algunos temas relacionados con la vigilancia no solo del COVID sino de otras enfermedades respiratorias y una de esas decisiones es realizar un informe semanal, los domingos, con los datos del COVID».

Asimismo, sostuvo que “se definió realizar los testeos a mayores de 50 años con síntomas, sin embargo, nuestros centros de testeos que están en los Hospitales Virgen María de Fátima y Vera Barros y en la Unidad Móvil del Centro Administrativo Provincial, continúan trabajando”.

Uso del barbijo

El ministro Verga manifestó que «cada jurisdicción tiene la posibilidad de establecer sus propios parámetros y en nuestra Provincia el barbijo sigue siendo obligatorio tanto en lugares cerrados como abiertos, principalmente en lugares cerrados».

«El barbijo no solo ayuda a prevenir el COVID, sino también para prevenir todo tipo de enfermedad respiratorias, propias de esta época», remarcó finalmente.

