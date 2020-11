«Poder plasmar en estas obras hechas sólo por mujeres todo lo que significa La Cantata es algo realmente increíble»

La 18ª edición de la Feria del Libro “Letras en Conexión” quedará en la memoria de las riojanas y riojanos, donde por primera vez desde su estreno en 1985 se puso en escena la emblemática obra de Ramón Navarro y David Gatica “La Cantata Riojana”, que en mayo cumplió 35 años desde su debut, fue interpretada, dirigida y producida íntegramente por mujeres.

La iniciativa surgió de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública y la Dirección de Cine de la Secretaría de Culturas, donde convocaron a más de cien artistas riojanas para ilustrar y narrar la historia de esta tierra con voz de mujer. “Yo creo que la mirada de la mujer tiene ese toque de sensibilidad que emociona y conmueve”, dijo Micaela Parada Larrosa, quien participó en la inédita producción como directora de dos de los vídeos que acompañaron a cantantes y bailarinas.

¿Quién es Micaela profesionalmente?

Micaela Parada Larrosa: Soy licenciada en Comunicación Periodística y me dedico a la generación de contenidos para redes sociales y YouTube. Con mi pareja tenemos nuestra propia agencia de Marketing Digital con la que entre otras cosas desarrollamos contenido audiovisual para distintos tipos de clientes.

¿Qué canto te tocó producir?

M.P. L.: Para este proyecto me tocó ser directora audiovisual de dos temas, Invocación a las divinidades diaguitas y El del reparto del agua.

¿Cómo se organizaron con tu equipo de trabajo para abordarlo?

M.P. L.: Mi equipo de trabajo está integrado por dos personas, mi pareja Stavy Duchene y yo; y como directora escuché los temas, hice mi propuesta y juntos trabajamos en la producción de contenido para llevarla a cabo y él se encargó de la edición del material bajo mi dirección.

¿Qué buscaron trasmitir con la producción?

P. L.: Quisimos transmitir lo que es la grandeza de La Rioja, que uno capaz siendo de acá no se da cuenta o no valora lo increíble que tiene nuestra provincia para ofrecer, y como ambos (ella y su pareja) tenemos espíritu viajero y gran parte del tiempo nos dedicamos a generar contenido de viajes, queríamos plasmar eso, es decir, mostrar lo que es y emocionar con imágenes que acompañen las voces hermosas de las protagonistas, siendo ellas las protagonistas del video al mismo tiempo, imágenes que acompañaron el canto hermoso e histórico que estaban haciendo esas mujeres que fue realmente muy bello.

¿Resultó dificultoso plasmar la idea de los cantos en la producción audiovisual?

M.P. L.: No, no resultó dificultoso plasmar la idea de canto en el video porque la verdad que el material con el que contamos era muy bueno y las cantantes ya de por sí transmitían muchísimo con la imagen de ellas cantando, entonces la verdad es que fue algo no sólo lindo sino llevadero realizar.

¿Cómo fue tu experiencia personal al participar de este homenaje? ¿Tuviste la oportunidad de tener un acercamiento con los autores previo a la producción para conocer más sobre la obra?

M.P. L.: En lo personal fue una experiencia fantástica, la verdad es que me enorgullece muchísimo haber podido formar parte de este grupo de mujeres artistas haciendo lo que cada una mejor sabe hacer y formando un todo que realmente es hermoso, el resultado final es muy hermoso Yo creo que la mirada de la mujer tiene ese toque de sensibilidad que emociona y que conmueve y haber tenido la oportunidad como directoras de poder plasmar en estas obras hechas sólo por mujeres todo lo que significa la interpretación histórica de La Cantata es algo realmente increíble y muy emocionante.

No, no tuve la oportunidad de hablar con ellos. Me encantaría. Me interioricé sobre ella y su importancia, pero no tuve la oportunidad.

¿Consideras que habrá algún cambio significativo en la sociedad, la música e incluso la dirección y producción a partir de esta histórica interpretación donde por años estuvieron al frente varones?

M.P. L.: Yo creo que sí. Así como alguna vez fue normal que La Cantata fuera interpretada solo por hombres y que la industria audiovisual haya sido a lo largo de todo este tiempo liderada por ellos, hoy en día con el solo hecho de que se dé lugar a mostrar que siendo completamente lo opuesto, se puede lograr algo distinto pero igual de hermoso, ya representa un cambio importantísimo en nuestra sociedad y espero que esto ayude a futuro a que no solo más mujeres se animen a ser parte de estas industrias sino además a que mujeres y hombres podamos formar grupos de trabajos alejados de antiguos estereotipos donde tengamos las mismas oportunidades y diversidad de perspectivas.

Sin duda esta nueva e histórica edición de la Feria del Libro 2020, estuvo claramente atravesada por la perspectiva de género y el federalismo, en la que cada riojana y riojano fue partícipe, como así también representó una propuesta de inclusión, diversidad y respeto que quedará sellada “Con nombre y apellido”.