Polémicas declaraciones de Pepe Gozalo, representante de Rodrigo, sobre las adicciones del Potro: video

Pepe Gozalo lanzó fuertes dichos en Secretos verdaderos sobre la lucha que atravesaba el cantante en pleno éxito.

Secretos verdaderos tuvo un programa especial dedicado al suceso y caída de figuras de la cumbia y de la música popular. Así tuvieron una entrevista exclusiva con Pepe Gozalo, quien fue representante de Rodrigo y habló una vez más sobre la adicción a la cocaína que tenía el cantante.

“Se pegaba un saque y se ponía ingobernable”, lanzó, súper polémico en el ciclo de Luis Ventura.

“Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa. ‘Nene, no jodás’”, contó, sobre la lucha que tenía el Potro en pleno suceso de su carrera.

PEPE GOZALO, POLÉMICO SOBRE LAS ADICCIONES DE RODRIGO

“Yo empecé en el rock and roll. Conmigo trabajaron todos y todos consumían. ¿O me equivoco?”, siguió el representante de artistas, quien fue cuestionado después de la muerte del ídolo por cómo lo acompañaba.

“Agarraba en mi escritorio el number one, armaba la línea y tomaba. Sacaban la lapicera. Me decían ‘toma, José’ y yo no, aunque nadie me lo crea. Jamás probé ni un porro, ni merca. Jamás”, señaló en el programa de América. /Ciudad

MIRA EL VIDEO:

