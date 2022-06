Polo Productivo de Los Llanos: “El Gobierno firmó un convenio por 17 millones de pesos con la Nación”

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela firmó ayer, junto al director de Relaciones con los Municipios del Ministerio del Interior, Joaquín Bezi y el intendente de General Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón, un convenio que permite la ejecución en el citado departamento, de la segunda etapa del Programa Municipios de Pie que tendrá una inversión de más de 17 millones de pesos y que permitirá la ampliación de nuevas líneas de trabajo que se desarrollan en la Escuela Municipal de Arte y Oficio que ya se posiciona como un Polo Productivo en Los Llanos riojanos.

El programa de asistencia para la mejora de los gobiernos locales “Municipios de Pie”, consiste en brindar al Gobierno Local asistencia para fortalecer las acciones con incidencia directa en el desarrollo con integración regional e inclusión social, así como también en la promoción de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la transferencia de fondos, para que adquiera equipamiento, insumos y/o bienes de capital. La firma del presente convenio incluye el fortalecimiento financiero por un monto de 17.730 millones de pesos.

El gobernador Ricardo Quintela destacó la incidencia en las comunas del Programa Municipios de Pie, que permite potenciar el rol de los gobiernos locales desde una mirada federal que interpreta las necesidades de cada sector con un Estado presente y activo, orientado a atender de forma directa y permanente las problemáticas de la población.

Asimismo, especificó que la implementación de esta segunda etapa del Programa en el departamento Gral. Ortiz de Ocampo permitirá la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital que a través de la Escuela Municipal de Arte y Oficio permitirá el impulso de la economía, la autonomía y la integración regional de la comuna.

Por su parte el intendente del departamento Gral. Ortiz de Ocampo, Jorge Salomón explicó que “gracias al apoyo del gobernador Quintela y el equipo de trabajo del ministro del Interior, (Eduardo) ‘Wado’ de Pedro efectuamos la firma de un convenio para la ejecución de la segunda etapa, en el marco del Programa Municipios de Pie que implementa el Ministerio del Interior para fortalecer a los municipios en las líneas estratégicas para su desarrollo. En el caso de nuestro departamento, en la primera etapa de este Programa invertimos los fondos presupuestados en la creación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, una institución tributo a las escuelas fábricas, creadas por el Gral. Perón donde los jóvenes aprendían diversas técnicas industriales, generando mano de obra especializada en lugares donde es muy difícil crear empleo y donde una de las principales políticas que deben sostenerse es justamente la generación de empleo genuino”.

“Esta primera etapa de la Escuela de Oficio tuvo un impacto positivo en el Ministerio del Interior y en nuestro gobernador, a tal punto que con las herramientas que teníamos, que eran pequeñas y de práctica, pudimos fabricar aberturas para las viviendas, algunas de ellas en coordinación con el área de Vivienda de nuestro departamento. Paulatinamente se avanzó a una etapa de producción con máquinas más grandes y mediante la firma de este nuevo convenio, en esta segunda etapa se fortalecerá la fabricación de aberturas, torres de luminarias y fabricación en la escala y se abrirán dos nuevas líneas de fabricación que estarán orientadas por un lado a las instalaciones ganaderas y la fabricación de cepos, mangas, puertas para corrales, entre otros mecanismos, y la otra línea dirigida a la utilización del cuero vacuno y caprino de los mataderos para la fabricación de calzados de trabajo en una primera etapa”, especificó Salomón.

Finalmente, Nicolás Ortiz, director de la Escuela Municipal de Arte y Oficio del departamento Gral. Ortiz de Ocampo declaró que “la firma de este convenio, pone en marcha este segundo proyecto que posiciona a la Escuela Municipal de Arte y Oficio como un polo productivo, una escuela fábrica. Con esta rúbrica vamos a poder adquirir maquinarias para fabricar todo lo relacionado al sector metalúrgico, a fin de intervenir no solo en el mercado local, sino proveer a toda la región sur de la provincia. De este modo también se ampliará la capacidad para producir herramientas que favorezcan en la producción ganadera y el aprovechamiento del cuero, que en este momento no se aprovecha nuestro departamento, para la fabricación de calzado de seguridad o de trabajo” y agregó que “la escuela de oficios no solo brinda las herramientas del conocimiento a los chicos y chicas que se capacitan, sino que se transforma en una herramienta de producción y empleo genuino”.

Acompañaron también al gobernador, el viceintendente de Gral. Ortiz de Ocampo Fabián Gauna; el representante del programa Municipios de Pie en La Rioja, Luis Giordano y la secretaria del Asuntos del Interior, Adriana Olima.

