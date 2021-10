Send an email

Por la ola de calor, un alumno cordobés fue a clases en pollera porque no le permitían usar short: qué decisión tomó la escuela

La foto que se hizo viral: un alumno de 5° año acudió a la escuela con pollera.

Un hecho singular despertó la polémica en una escuela ubicada en la provincia de Córdoba. El episodio fue protagonizado por un alumno de 5° año, que por la ola de calor -y ante la negativa de la escuela de que los varones acudan al establecimiento en short- decidió asistir en pollera.

La imagen del joven en el aula se replicó con rapidez y ocasionó una notable repercusión en el IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz. Tras ser advertido por no respetar el Acuerdo de Convivencia (vigente desde 2013) de la institución, le permitieron continuar cursando con normalidad.

“No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”, indicó el adolescente -se resguardó su nombre- en diálogo con Carlos Paz Vivo.

El joven reveló que la preceptora le permitió ingresar y, posteriormente, “de muy buena manera me vino a hablar y me explicó que se debe respetar el uniforme y que no podía volver a usar la pollera”.

La explicación del colegio respecto a la vestimenta de los alumnos

Alejandra Porte Laborde, directora de la institución, habló con él y brindó detalles de lo ocurrido: “Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género y respondió que no. Dijo que lo hacía por el calor y que como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”.

“Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”, agregó.

“Estos acuerdos pueden ser modificados si cualquier miembro de la comunidad educativa plantea dar inicio a una modificación, incluso los mismos estudiantes”, continuó Porte Laborde, que argumentó: “Este año estuvimos muy abocados a la vuelta de la presencialidad a clases en el marco de la pandemia, los aprendizajes pendientes del 2020 y 2021. Es cierto que hemos dejado de lado esta discusión que se tiene que llevar adelante”.

Y remarcó: “Creo que ya no hace falta platearlo formalmente, porque con esta situación se puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar con toda la comunidad y ver qué es lo que se resuelve”.

Por último, la directora reveló qué decisión tomará el colegio con el joven: “Sanciones no va a tener, las amonestaciones tal como se concebían antes no están. El trabajo es a través de la palabra con los alumnos, para enseñarles que tienen que aprender a convivir en una sociedad pudiendo plantear posturas o ideas, defenderlas y también aceptar cuando no comparten su punto de vista y seguir conviviendo de buena manera”. /TN

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...