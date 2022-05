Send an email

Por las múltiples quejas: rehabilitan el CENSO DIGITAL durante una semana para quienes no fueron censados

El director del Indec, Marco Lavagna, anunció esta noche que se rehabilitará el censo digital por una semana para miles de personas que no fueron censadas. Estará habilitado durante siete días a partir de las próximas horas. También detalló que habrá operativos de «recupero» en zonas a las que no llegaron los encuestadores.

Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 o enviar un correo electrónico a censo@indec.gob.ar.

«Es una semana», dijo el funcionario que será el tiempo que se dedicará para completar el censo. «Hay una combinación, hay operativos de campos que estamos articulando con las provincias. Se buscan los códigos y si hay alguien que no haya hecho el censo digital se lo censa», agregó el funcionario.

«El censo digital se habilita una semana justamente para que aquella persona que no fue censada y se pueda censar», transmitió el titular del Indec en una conferencia de prensa tras finalizar el operativo.

En este contexto, el funcionario indicó los datos parciales se tendrán mañana. «Lamentablemente esto no es como una elección para dar datos parciales, tenemos que dar datos concretos», indicó Lavagna.

«Tenemos el 70% de los datos cargados pero debemos tener la totalidad para poder comunicarlos», señaló para luego indicar que «el operativo tambien depende de los censistas en las provincias que siguen cargando las planillas».

Lavagna indicó que la página iba a ser reabierta en los próximos minutos pero hacia las 23 de este miércoles se mantenía inactiva.

Cómo responder el censo digital

El censo digital en Argentina se implementó desde el 16 de marzo hasta este miércoles 18 de mayo, cuando se desarrolló Censo 2022.

El formato digital es opcional y contiene las tradicionales preguntas relacionadas a la vivienda, el trabajo y la situación económica de las personas.

En esta edición se agregó la categoría “X” en la sección de sexo registrado al nacer y la opción «mujer», «mujer trans/travesti», «varón», «varón trans/masculinidad trans», «no binario», «otra identidad/ninguna de las anteriores» cuando se consulta cómo se percibe la persona.

Entre otras novedades, también se consulta si se reconoce un pasado indígena, de descendientes de pueblos originarios o de antepasados negros o africanos, entre otros.

Para contestar las preguntas del censo digital hay que ingresar a la web oficial del Censo 2022 en Argentina y elegir la opción de «Censo Digital». Luego, ingresar el código de vivienda que permitirá completar el cuestionario que, en caso de no tenerlo, se puede generar en la misma web.

