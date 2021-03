Por primera vez, Juana Viale se animó a hablar de su nueva relación con Agustín Goldenhorn: “Ni bien lo vi, me gustó”

Aunque llevan más de un año y medio juntos, la nieta de Mirtha se niega a hablar de él en público pero este fin de semana, previo a su debut, hizo la excepción.

Se conocieron en una cita a ciegas que organizó un amigo de Juana Viale. Ella estaba bastante reacia pero así y todo, se animó y tuvo suerte: fue amor a primera vista. La nieta de Mirtha está atravesando un gran momento profesional y personal y aunque esta última parte le cuesta mucho darla a conocer, al final cedió y contó en una nota, lo bien que se encuentra al lado de Agustín Goldenhorn.

«Un amigo me había mostrado la foto de alguien pero le dije que no… después vino otro que me dijo que tenía alguien para presentarme pero no me iba a mostrar nada, me pidió que confiara en él y a las dos semanas, me llamó para invitarme a salir», relató en el ciclo radial de Diego Leuco.

«Ni bien lo vi, me gustó. De los nervios que tenía se me cayó el celular al piso y se me rompió», agregó entre risas. Después, sumó: «Es amoroso, en el sentido más lindo de la palabra. Es una buena persona».

Agustín Goldenhorn es un arquitecto de 42 años, divorciado y padre de dos hijos. Desde el primer momento supo que quería un vínculo en serio y por eso, apostó todas sus fichas a su relación con Juana Viale, a quien le propuso casamiento este verano. /Pronto

