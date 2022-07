Por qué estás cansado todo el tiempo aunque hayas dormido bien

Send an email

¿Te sientes por los suelos? ¿No estás ni en el ecuador de tu día y ya sientes que podrías irte a la cama, como si te hubieran dado una paliza? Lo primero que tienes que hacer es descubrir qué es lo que hay detrás de este cansancio extremo, puesto que no es algo normal. Es buena idea que acudas a un especialista si notas que tu ánimo está bajo y que no puedes afrontar el día a día, aunque quizá hay algo detrás en lo que no habías pensado.

Según The Royal College of Psychiatrists, una de cada cinco personas se siente inusualmente cansada en algún momento de su vida y una de cada diez sufre fatiga prolongada, a veces sin una razón obvia. Aunque una nueva investigación está arrojando datos sorprendentes y podría aportar algo de luz en el asunto: como tantas otras cosas en nuestra vida y salud, la dieta juega un papel sumamente importante, informa ‘BBC’.

Deficiencia de hierro

Se trata de la deficiencia nutricional más común en el mundo, pues según la Organización Mundial de la Salud, más del 30% de la población mundial tiene anemia. Si indagamos un poco más, la Encuesta Nacional de Dieta y Nutrición reveló en sus últimos estudios que el 48% de las niñas de 11 a 18 años tienen una ingesta baja en hierro, al igual que el 27% de las mujeres de 19 a 64 años. ¿Qué efecto tiene esto en los niveles de energía? ¿Podrías sufrirlo?

¿Te duermes en el autobús o en una comida familiar? Quizá estamos indagando ya un poco. Los síntomas de fatiga van desde problemas para concentrarse a un cansancio severo que no mejora con el descanso y cuyos síntomas empeoran, además, después de cualquier actividad física, también puedes tener problemas para dormir o sufrir mareos. Y todo esto tiene que ver con el hierro porque es fundamental para nuestro organismo, ya que participa en muchos procesos metabólicos y especialmente en la formación de hemoglobina.

Aumentar el consumo de hierro podría ayudar contra la fatiga, incluso si no tienes anemia, pero es importante consultar antes a un doctor

El problema es que a los síntomas de cansancio o debilidad no solemos prestarles, por lo general, mucha atención, por lo que no acudimos al médico. Generalmente estos problemas suelen darse más en las mujeres, puesto que la principal causa del déficit de hierro o la anemia es la pérdida de sangre, que ellas sufren con la menstruación. Un estudio realizado en 2012 descubrió que una muestra de mujeres que tenían fatiga sin causa aparente (y no se las había diagnosticado anemia) mejoraban considerablemente cuando se les daba un suplemento de hierro.

Los expertos, por tanto, creen que aumentar el consumo de hierro podría dar más energía si las reservas son bajas, aun cuando no se tiene anemia. Se estima que la deficiencia de hierro no anémica afecta aproximadamente al tripe de personas que la anemia por deficiencia de hierro. El ‘British Medical Journal’ ha especificado recientemente que podría ser una causa poco reconocida de fatiga, especialmente en mujeres en edad de procrear.

La falta de vitamina D, de vitamina B12, de zinc o de vitamina A también puede causar esos síntomas característicos de la fatiga

¿Significa eso que tienes que tomar suplementos de hierro si te sientes cansado? No necesariamente. Es importante que consultes antes a un médico si te sientes cansado y solicitar un diagnóstico, ya que la “sobredosis” de hierro es posible. Además, hay otras deficiencias que podrían causar también ese hastío que notas, como son la falta de vitamina D, de vitamina B12, de zinc o de vitamina A. Fuente:radiosantiago.cl

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...