Pronunciamiento de militantes por la libertad de Milagro Sala y presos Políticos

Desde La Rioja, como militantes de campo nacional y popular, nos produce indignación la continuidad de la prisión política de Milagro Sala y compañeros.

Siempre, para el proyecto popular, su liberación y la de todxs lxs presas políticas del macrismo fue y es, una bandera de justicia, que no puede, ni debe, quedar arrinconada en el olvido y la naturalización.

Sería una claudicación muy grave y una traición, a la noble y valerosa lucha de Milagro por la justicia social.

Milagro no está sola. Su decepción y clamor nos duele y nos convoca a decirle a nuestro gobierno popular que no mire a otro lado. Que use todos los mecanismos legales y constitucionales, para terminar con el bochorno de esta persecución política de Macri y Morales, el gobernador Jujeño que nos está colmando la paciencia.

Con presos políticos, nuestro gobierno, que queremos y apoyamos, pierde un contenido esencial y eso nos preocupa.

Fuerza Milagro. Te abrazamos y hacemos nuestros tus sentimientos. No callaremos nuestro reclamo: Libertad a Milagro Sala Ya.

Firman Mercedes Moreno. Délfor Augusto Brizuela, Nicasio Barrionuevo, Jorge Machicote, Carlos Gómez, Aníbal de La Vega, Albino Soria, Luis Contreras, Nicolás Bustos, Cecilia Frescura, Alicia Corominas, Raúl Bardecci, Silvio Litvin, Beatriz Martínez, Rogelio de Leonardi, Luis Jesús Gutiérrez, Miguel Ángel Guerrero, Pedro Ceferino Gauna, José Luís Amaya, Vicenta del Carmen Brizuela, Elizabeth Barrionuevo, Adriana Ferraris Silvia Garcia, Balmaceda Yamila Belén Susana Emeteria Molina, Raúl Valé, Ricardo Martínez, Eugenia Torres Cortéz, Lucia Díaz, Claudia Moreira, Marcelo Acosta, Alejandro Romero, Marcela Mercado Luna, , Ana María Cano, Michel Páez, Héctor Raúl Valé, Teresita Moreno, Gabriela Nieto, Tomas Froylan Ortíz, Pablo Aciar, Juana Acosta, Santiago Villafañe, Rodrigo Molina Brahìm, Walter Álamo, Juan Vilte, Miguel Escudero, Santiago Castro, Eduardo Masramón, Marcos Aguirre, Mario Alejandro Escudero, Clarisa Sánchez, Jorge Sánchez, Marcelo Lucero, Mario Daniel Romero, Raúl Brizuela, Gloria de La Vega, Marta Ofelia Mercado Bazan, Hugo de Torres, Gabriel Miranday, Cristina Kaufman, Alejandro Zafini, Sergio Alejandro Vergne, Luis Mercado Noriega, Gastón Ghiglia, Cecilia Bascary, Pablo Ledesma, Martin Ferreyra, Sonia Galleguillo, José Mario “Pepe” Salaya, Jorge Ghiglia, Olga Ahumada, Perla Gaspanelo, Alfredo “Fredy” Bustamente, Luis Naón, Miguel Morales, Jorge Gigena, Paula Corvalan, Carlos Flores, Tolola Saúl, Daniel Requelme, Juan Pablo Sanchez, Natalia Pizarro, Santiago Aerosa, Matias Vega, Victor Contreras, Sergio Cabrera, Verónica D’Onofrio Alaníz, Antonio Domingo, Adriana Durand, Alejandro Chacho Zafini, Eugenia Vargas, Gonzalo Llorente, Roberto Mural, Marcos Aguirre, Daniel Flores, María Angel Oviedo, Carlos Tejeda, Oscar Silisque, Roberto Pelayes, Mario Rosales, Cristian Quiroga, Cecilia Bazcary, Pablo Nelsón Fuentes, María Rosa Martínez Bonaudi, Gonzalo Godoy, Viviana Quinteros, María Fernández, Eliana Bustamante, Luís Naón, Camila Rodriguez, hay más firmas..

Organizaciones: Par.te, Frente Grande, Frente Transversal, MNA La Rioja, Corriente Peronista 26 de Julio, Corriente Peronista Descamisadxs, AMP, CTA DE LOS TRABAJADORES, Asociación de ex Presos Políticos, El Tala Comunicación Popular, Centro Cultural y Comunitario Néstor Kirchner- Casa K, CTA Autonoma, Colectivo de Hijos de ex Presos Políticos

