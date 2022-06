Puertas del Sol cumple 10 años innovando en el sistema de cosecha mecanizada de uva

La empresa estatal dedicada a la viticultura cumple una década en la producción de uvas destinadas a pasas de exportación. Su presidente, Julio Alarcón, habló sobre el novedoso sistema de cosecha que distingue a esta entidad productiva riojana de las demás empresas en el rubro, logrando un destacado producto final que es elegido en distintos países del mundo.

Puertas del Sol forma parte de Mejor Riojanas y fue fundada el 5 de junio de 2012, con el objetivo de constituir una empresa innovadora en el trabajo de cosecha mecánica de uvas. Por este motivo, incursionó en el desarrollo y la extensión de tecnologías aplicadas a la producción primaria de este fruto característico de nuestra provincia, que son trabajados para pasas, con la meta de mejorar notoriamente su calidad y eficiencia económica.

Es así que la entidad productiva comenzó con el sistema DOV (Dried On Vine), que consiste en el tratamiento de la fruta mientras aún está en la parra, sin tomar contacto con el suelo, lo que le da una alta garantía de inocuidad al producto.

“La empresa nació con ese criterio y se plantaron inicialmente dos fincas; una en Anguinán, que se llama ‘Finca Alfalfa’ y tiene certificación orgánica. Después plantamos en Nonogasta una segunda finca con el mismo sistema de secado en planta”, indicó Alarcón sobre los comienzos de Puertas del Sol, que luego se amplió con más fincas, situadas en Castro Barros, San Blas de los Sauces y Guandacol, añadiendo: “Empezamos simplemente con 40 hectáreas y hoy tenemos ya 200 hectáreas plantadas”.

Asimismo, en un inicio se adquirieron dos cosechadoras mecánicas, que eran utilizadas por un pequeño plantel de personas, el cual fue creciendo de manera paralela con la empresa. “Comenzaron únicamente cuatro operarios y hoy tenemos alrededor de 30 empleados fijos, pero en época de cosecha o de poda llegamos a tener 150”, resaltó Alarcón.

Tecnología de vanguardia

Cabe destacar que el sistema DOV es altamente recomendado por sus beneficios, dado que el secado realizado aún en la planta proporciona seguridad a la materia prima. “Difiere del sistema tradicional, porque en este último las uvas se secan en secaderos de piedra en el suelo y eso hace que la fruta esté expuesta a la intemperie durante mucho tiempo, con posibilidades de contaminación directa o indirecta; animales domésticos o silvestres que pueden acercarse y dejar sus desechos, o en forma indirecta, a través del viento, la lluvia y tormentas que arrastran semillas, pedazos de malezas, o cualquier cosa que esté al aire libre”, explicó el presidente de Puertas del Sol, y continuó: “En nuestro caso, como la fruta se seca arriba de los parrales, no hay forma de que se genere este tipo de contaminación. La máquina desprende la uva desde la planta y queda totalmente limpia, ni siquiera hace falta que la gente la toque en forma manual, lo que también evita contaminaciones microbiológicas”, resaltó.

Crecimiento y formación

El avance de esta empresa fue paulatino, donde los trabajadores y trabajadoras recibieron la formación necesaria para llevar adelante este novedoso sistema de cosecha, logrando un producto con altos estándares de calidad. “Hemos formado un equipo de trabajo que ha sido capacitado para el sistema DOV y hoy en día somos la empresa pionera de este sistema en Argentina”, expresó el referente de la entidad productiva, indicando: “No solamente cosechamos la fruta, antes tuvimos que hacer que los parrales se adaptaran a ese tipo de mecánica”.

Toda su materia prima, que en su última cosecha superó los 4 millones y medio de kilos de uva, es comercializada con otra empresa estatal, tratándose de Vallesol, que produce distintas variedades de pasas de uva para exportación, llevando el producto a los mercados más exigentes, como Europa, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, entre otros.

«La fruta ingresa a la fábrica con una calidad distinta, con menos contaminación. Esto nos dio la posibilidad de exportar nuestra mercadería a otros países, porque la calidad es buena y eso nos distingue de otras empresas del mismo rubro que no tienen este sistema de secado DOV. Hemos podido, de esta manera, llevar la pasa riojana a varias partes del mundo».

Para finalizar, reflexionó: «El papel que juega el Estado Provincial en Puertas del Sol fue fundamental, porque tuvo la visión de instalar fincas en zonas donde no había viñedos para pasas de uva, como por ejemplo en San Blas de los Sauces, y dar posibilidad de trabajo en un lugar donde no existía esta actividad. Tenemos mano de obra a la que hemos capacitado y calificado, y hoy tienen una fuente genuina de trabajo. Lo mismo pasa en Guandacol, donde somos el viñedo más grande de la zona y damos trabajo a mucha gente. Esa visión del Gobierno de la Provincia de llevar fuentes laborales a lugares alejados de la Capital, me parece muy importante», culminó.

