¿Qué días cae Semana Santa? (hasta con un feriado doble)

Send an email

Domingo de Resurrección en Honduras.

Comenzaron las clases en todo el país y finaliza una temporada de verano golpeada por el coronavirus, con el sector turístico diezmado y esperanzo en los próximos feriados y fines de semana largo.

El primero que se acerca es Semana Santa. Además de ser una época de reflexión para los católicos, significa también la excusa para reunirse con los seres queridos y descansar de la rutina laboral y estudiantil. La fecha varía todos los años. Entonces, ¿cuándo caen Jueves y Viernes Santo?

La Iglesia Católica Apostólica Romana define que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesucristo entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo.

La Pascua comienza automáticamente después de ese día, debido a la resurrección del Mesías.

El Domingo de Ramos cae el 28 de marzo.

El Jueves Santo cae el 1 de abril .

El Viernes Santo cae el 2 de abril . Este año coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El Sábado Santo cae el 3 de abril .

El Domingo de Pascua cae el 4 de abril .

El Jueves Santo no se considera feriado

El Jueves Santo es día no laborable según el calendario oficial del Gobierno argentino. Muchos empleados se preguntan si se trabajaba, no se trabaja, se paga doble o se compensa. Se trata de un día no laborable que es diferente a un feriado. Estos últimos se consideran como un domingo.

Entonces, el Jueves Santo no trabajan los empleados estatales, bancos, seguros y actividades afines. El resto tiene dos opciones: si el empleador decide trabajar, se paga el día simple; si se otorga el día libre, se paga el día normal. En tanto, se considera feriado al Viernes Santo (coincide además con el feriado de Malvinas), más allá del credo de cada uno.

Calendario de feriados y fines de semana largo en 2021

El próximo feriado será el miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es de carácter inamovible.

Feriados puente

Lunes 24 de mayo: Vísperas de la Revolución de Mayo.

Viernes 8 de octubre: Día de la Diversidad Cultural, que es el 12 de octubre.

Lunes 22 noviembre: Día de la Soberanía Nacional, aunque es el sábado 20.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

15 y 16 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas y que coincide con el Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (se conmemora el 21 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (se conmemora el 16 de agosto).

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, (se conmemora el 11 de octubre).

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se celebra el 22 de noviembre).

Calendario completo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

1 de abril: Jueves Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

24 de mayo: Feriado turístico.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

17 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes (pasa al 21).

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (pasa al 16).

8 de octubre: Feriado turístico.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (pasa al 11).

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (pasa al 22).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. /TN

Share this: Twitter

Facebook