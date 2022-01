¿Qué pasa entre el hermano de Tini Stoessel y Natalie Pérez?

Send an email

El hermano de Tini Stoessel, Francisco Steossel, estaría fascinado con la cantante Natalie Pérez. La fue a ver a un parador de Mar del Plata y no paró de grabarla.

Luego de lanzar su último disco, Detox, Natalie Pérez no para de realizar conciertos y este viernes fue la figura indiscutida del parador de Movistar en Mar del Plata donde formó parte del programa #playasmovistar.

Y su crecimiento artístico también la pone en los medios del corazón donde primero la vincularon con Nicolás Occhiato y luego con Chano Moreno Charpentier.

En charla con Primiciasya.com, Natalie Pérez habló de esos dos nombres, y dijo: «Estoy sola, todavía no chapé en este comienzo del 2022. Veremos qué sucede, vamos a dejar que suceda naturalmente».

Luego sobre su vínculo con Occhiato dijo: «A Nico lo conozco ya que me hizo un par de entrevistas para su programa de radio, pero no salí con él». Y sobre Chano, aclaró: «Lo quiero mucho y es un gran amigo. Hicimos una canción muy hermosa que ya pronto la van a poder ver, hicimos videoclip e hicimos todo. Me da mucha alegría compartir la música con él».

Sin embargo, luego de esa presentación, en Intrusos contaron que en el lugar de encontraba el hermano de Tini Stoessel, Fran, y que el joven está perdido de amor por Natalie.

«No paró de grabarla durante gran parte de la presentación, pero no subió ningún video. La versión oficial va a decir que fue invitado por la marca, pero la no oficial dice que él fue a ver porque quería conocerla, se sacó una foto con ella y logró conseguir su número siendo que viene fascinado hace mucho tiempo», relató el periodista de Intrusos, Gonzalo Vázquez. /PrimiciasYa

