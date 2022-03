Queda un feriado en marzo: cuáles serán los fines de semana largos del año

Send an email

Para 2022 están programados siete semanas largos. Quedan 6. El próximo será el de Semana Santa.

Marzo es siempre un mes muy especial en la Argentina y no solo porque el calendario oficial comienza a poblarse de feriados, luego del receso de las vaciones.

Este particular mes marcará en la mayor parte del país el inicio del ciclo lectivo. Los chicos y chicas retomarán la rutina de asistir a clases.

Y por eso los padres ya están calculando cuándo ese esquema les permitirá tomarse unas mini-vacaciones de la mano de los próximos feriados, antes de que lleguen a la región los climas más fríos.

Marzo será, en este sentido, un mes bastante generoso, con un fin de semana largo y con otro descanso hacia finales del mes.

En el siguiente artículo te contamos cuáles son los feriados de marzo 2022 y qué se celebra en cada uno de ellos.

Marzo en 2022 arrancó nada menos que con un fin de semana largo. La inactividad de cuatro días del Carnaval se extenderá hasta este este martes 1 de marzo.

Se trata del feriado de Carnaval, que implica todo un fin de semana y dos días de la semana cada año.

Feriado 24 de marzo: cuándo cae y qué se conmemora

En 2022 también será feriado inamovible el jueves 24 de marzo, que no conforma en este caso un fin de semana largo.

¿Por qué es feriado el 24 de marzo? El 24 de marzo es, de hecho, uno de los más recientes declarados por Ley en la Argentina.

Se trata del día elegido por el gobierno nacional para conmemorar en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo de instituir este feriado fue construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2022?

Marzo arrancó con un fin de semana XXL de cuatro jornadas gracias a los feriados de Carnaval.

En 2022 habrá siete fines de semanas largos.

Pero es solo uno de los fines de semana largos que traerá el 2022. Gracias a los días que se celebran todos los años según el calendario oficial del Ministerio del Interior de la Nación, sumados a los feriados por fines turísticos, en el año habrá siete fines de semana largos.

Pasados los feriados de Carnaval, los fines de semana largos que le quedarán al año son los siguientes:

El de Semana Santa, por el 14 y 15 de abril (de 3 o 4 jornadas, de acuerdo al empleador)

El del 17 y 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes y el del del Gral. Manuel Belgrano (4 días)

El del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, que se traslada del 17 al lunes 15 de agosto (tres días).

El del 7 y 10 de octubre, el viernes es feriado con fines turísticos y el lunes es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el día 12 (4 días).

El 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, junto con el lunes 21, que será feriado con fines turísticos (3 días)

El jueves 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María, que se completará con el día 9, un feriado con fines turísticos (4 días). Será el último de 2022.

Son éstos entonces los mejores feriados para empalmar con unas buenas vacaciones y tomarse descansos de relax más extensos, de la mano del calendario oficial 2022.

A estos feriados se les sumarán en 2022 otros 11 días no laborables, que en el caso de muchos argentinos implica la fortuna de no tener que prestar tareas en sus trabajos.

A diferencia de lo que ocurre con los feriados tradicionales, en los días no laborales determinados en el calendario oficial el empleador tiene la potestad de decidir si se trabaja o no, y en caso de que se presten tareas, no se percibe remuneración por jornada doble, como ocurre con los feriados oficiales cuando se prestan tareas.

¿Qué es un feriado por fines turísticos y cómo los utiliza el Gobierno para fomentar esta industria tan golpeada por la pandemia?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días feriados para fomentar el turismo que puede aplicar un Gobierno dado, para dar mayor previsibilidad a las empresas que necesitan saber con qué personal contarán prestando funciones, cómo liquidar los sueldos, etc.

En 2022 las fechas elegidas por el Ejecutivo como feriados por fines turísticos son:

viernes 7 de octubre

lunes 21 de noviembre

viernes 9 de diciembre

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo. /iProfesional

