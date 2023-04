Quintela anunció la construcción de un parque industrial en Chilecito

A días de su visita a ese departamento, Quintela habló con FM Frontera de Chilecito sobre diversos temas en los que anunció la construcción de un parque industrial y un Plan Provincial de asfaltado y reasfaltado que incluirá a la Perla del Oeste.

En primera instancia, el gobernador se refirió a la decisión de su gobierno en materia de producción e industria. «Vamos a anunciar la voluntad política de destinar una zona para crear el Parque Industrial de Chilecito. Necesitamos también en el interior generar condiciones atractivas para que se puedan radicar inversiones en toda la provincia», aseguró el mandatario.

En materia de energía eléctrica, el Gobernador confirmó que la Provincia decidió absorber un incremento en la tarifa eléctrica que aplicó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) para que esta suba no impacte en las boletas de los riojanos y riojanas. «Tomamos la decisión de no incorporar el aumento que aplicó CAMMESA, decidimos absorber este aumento. Junto con los otros gobernadores del Norte Grande vamos a insistir en la necesidad de tener un tratamiento diferencial en materia de tarifas para las provincias electro dependientes como la nuestra, no solo para el consumo domiciliario sino también para el consumo que genera la industria y el agro», indicó.

En este punto, Quintela dijo que por el momento la Provincia seguirá absorbiendo los incrementos hasta tanto se logre una respuesta de la Nación al pedido de una tarifa diferenciada para la región.

A su vez, habló del futuro Parque Solar y anticipó que, en caso de lograr la reelección, para su segunda gestión tiene previsto avanzar con este proyecto y que éste estará destinado al sector productivo. «Para la próxima gestión tenemos previsto generar un parque solar de 50 megas para que todo el sector productivo tenga el beneficio, será exclusivo para el sector productivo, para que se nutran de energía de ese parque. Es un proyecto a mediano plazo y si tenemos una próxima gestión, a mitad de ese mandato es posible que lo estemos encarando con mucha fuerza», comentó.

Obras de asfaltado

En materia de obras públicas, Quintela adelantó que en unos 10 días su gobierno lanzará un plan de asfaltado y reasfaltado en todos los departamentos de la provincia. «En 10 días a más tardar todos los departamentos tendrán un cupo determinado de cuadras de asfaltado y reasfaltado. Chilecito tendrá una cantidad importante de cuadras de asfalto. La Provincia financiará una determinada cantidad de cuadras, aparte de lo que realice el propio municipio», señaló.

El conflicto en Salud

El mandatario fue consultado sobre el conflicto que el Gobierno mantiene con el sector de la salud y consideró que quienes reclamen mejoras salariales deberían hacerlo manteniendo la prestación de los servicios. «Nosotros insistimos en que sería importante que no descuiden a sus pacientes, que mientras estemos conversando puedan brindar el servicio. Sería importante que se normalice el servicio sanitario y que dicho servicio se pueda cumplir normalmente», sostuvo.

Quintela precisó que en su gestión «mes a mes tenemos que pagar 77.000 sueldos y nunca nos hemos atrasado en el pago de los salarios». «Tratamos siempre de mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población. Por eso lo que pido es esfuerzos compartidos y que desarrollemos nuestras tareas mientras conversamos», insistió.

Retraso en los fondos extra

A su vez, Quintela se refirió a los retrasos que hay desde el Gobierno nacional en el envío a la Provincia de los fondos extra coparticipables y dijo que esos recursos «no están viniendo en tiempo y en forma». «Son casi 8.000 mil millones de pesos la deuda con la Provincia», precisó.

Salarios estatales

Además, el Gobernador habló sobre la política salarial de su gobierno y reiteró que bajo su gestión, los aumentos salariales al sector estatal siempre estarán por encima del índice inflacionario. «No hay nadie que cobre salarios que estén por debajo de la inflación. Todos los aumentos que damos están por encima del proceso inflacionario. A principios de julio volveremos a evaluar las cuentas de la Provincia y si se mantiene este proceso inflacionario, veremos de volver a retocar los sueldos para que siempre estén por encima de la inflación», aseguró.

La vuelta a clases

También Quintela opinó sobre la resolución del conflicto con el sector docente. Dijo que en su gobierno «queremos tener una relación franca y transparente con los trabajadores de la educación a través de sus organizaciones sindicales». «Estamos pagando casi 29 mil sueldos en el servicio educativo, hay 15.500 docentes en la provincia y la mayoría tiene más de un cargo, es decir cobran doble al aumento. Por eso creemos que tiene que haber un compromiso con los padres y los estudiantes. El esfuerzo tiene que ser compartido, no lo podemos hacer nosotros solos», expresó.

En la misma línea, el mandatario sostuvo que «nunca en ningún gobierno creció tanto el sueldo básico de los docentes como creció en nuestra gestión».

El rol de la oposición

En otro tramo de la entrevista, Quintela entró en el terreno político y cargó contra la oposición. «Es fácil hablar, la oposición habla y habla, pero cuando se gobierna es difícil. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de gobernar no lo hicieron como se debe. Para muestra basta un botón. Lo de la oposición son solo cantos de sirenas. Cuando tuvieron la oportunidad de gobernar no hicieron absolutamente nada. No hay que hablar tanto y hay que hacer un poquito más», fustigó el mandatario.

El litio

También Quintela se refirió a la industria del litio y a las posibilidades que se le abren a La Rioja con la explotación de este mineral y sostuvo que la Provincia solo avanzará con esta actividad siempre y cuando no se afecte el medio ambiente. «El litio hoy tiene un valor importante y si La Rioja tiene litio y no afecta el ambiente; y si además está en lugares donde no compita con otras actividades económicas y si lo podemos volver en beneficio de nuestra gente, ¿cuál es el inconveniente? El beneficio no solo será para las empresas que puedan venir a desarrollar la industria del litio sino también tiene que haber beneficios para nuestra gente. El beneficio debe ser compartido», aseguró.

Además, Quintela dijo que el litio «nos va a permitir monetizarnos para desarrollar otras actividades económicas y esto va a redundar en mayores fuentes de empleo en la provincia».

