Quintela aseguró que el personal de Rioja Bus será incorporado formalmente a la empresa

El gobernador Ricardo Quintela anunció que a partir del 1 de diciembre todo el personal de Rioja Bus, quedará formalmente incorporado a la empresa por lo que en enero ya cobrarán sus primeros sueldos.

Lo hizo este viernes en el marco del cierre de una capacitación que se hizo esta semana para todos los choferes que tendrá la flamante empresa estatal de transporte urbano de pasajeros.

«A partir del 1/12 ustedes ya forman parte de la empresa y en enero ya van a cobrar los salarios que les corresponde por el mes de diciembre, como si estuvieran prestando efectivamente el servicio. Desde el 1 de diciembre ya son trabajadores de Rioja Bus», les anunció Quintela a las trabajadoras y trabajadores.

El mandatario dijo además que para el Gobierno provincial «es un orgullo tener una empresa de transporte del Estado». «Esto no pasa mucho, se da un poco en Córdoba, en Salta y acá en La Rioja. Queremos mejorar cada día el servicio que nuestra gente tiene que recibir. Queremos prestar un servicio de excelencia y darle a la gente un servicio de calidad que hasta el 10 de diciembre del año pasado no lo han tenido. De igual modo, también queremos que el servicio de transporte interurbano sea de calidad», indicó.

Quintela recordó que Rioja Bus comenzará a circular con una flota de 60 colectivos pero que la expectativa del Gobierno es la de ampliar este servicio con más unidades en las calles. «Hoy vamos a tener una disponibilidad de 60 colectivos pero con la perspectiva de sumar luego unos 20 o 25 más por la demanda que vamos a tener y por la calidad que queremos que tenga nuestro servicio. Por lo tanto, no nos queremos quedar aquí sino avanzar con este servicio que nuestra gente tiene que recibir», sostuvo.

Luego, el Gobernador se refirió a la situación de aquellos trabajadores de San Francisco que no pudieron ser incorporados a Rioja Bus debido a que no lograron pasar el examen psicofísico y el preocupacional y garantizó que el Estado provincial no los va a desamparar ya que «ellos van a tener un espacio de contención a pesar de las limitaciones financieras que tenemos», remarcó.

Por su parte, la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela informó que la empresa Rioja Bus empezaría a prestar servicio a partir del 1º de febrero y que hasta tanto, continuarán las capacitaciones a todo el personal.

«Esta semana tuvimos capacitación en la temática de salud y de seguridad vial. Fue un curso muy intensivo y hoy finaliza esta primera etapa. Vamos a continuar capacitando a todos los choferes de Rioja Bus así se siguen preparando para cuando comience a circular la empresa. La la empresa comenzaría a funcionar el 1º de febrero y en las semanas en que no hay capacitación se están haciendo las pruebas de manejo en las calles», comentó.

La funcionaria informó que Rioja Bus ya tiene 132 choferes y que el cupo con el cual la empresa comenzará a funcionar será de 150 personas. Al respecto explicó que «estamos dejando un margen para incluir a personas LGBTQ+ y así se van a ir completando estos cupos. Tenemos un 30% de ese cupo que son mujeres, fueron excelentes en las capacitaciones y están muy bien predispuestas».

Seguidamente, la funcionaria precisó que «en total, la planta de Rioja Bus será de 192 personas que se van a estar dando de alta a partir del 1º de diciembre para que ya cobren su sueldo los primeros días de enero porque necesitamos que ya estén cobrando un salario», dijo.

Por último, Brizuela destacó que los colectivos de Rioja Bus son unidades de alta gama. «Los coches son unidades muy modernas, de alta gama, tienen rampas electrónicas para personas con discapacidad», subrayó.