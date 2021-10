Quintela comprometió un Estado presente para seguir apoyando el trabajo de taxistas y remiseros

Send an email

A última hora de la noche, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con propietarios y choferes de taxis y remises para anunciarles un aumento de la tarjeta Andar que pasará de 5.000 a 7.500 pesos. Este aumento se comenzará a aplicar a partir de enero y hasta julio de 2022.

En la oportunidad, el gobernador Quintela manifestó que «estoy agradecido y emocionado porque algo que era impensado hace un tiempo a esta parte, porque la pandemia si hay algo que trajo aparejado es que nos pudiéramos reunir con debates, discusiones, a veces con inconformismo por parte de algunos pero pudimos superarlos y confirmar una familia con una intervención del Estado provincial y que la presentación de este servicio sea la mejor posible y que les deje un beneficio a quienes prestan este servicio».

El mandatario pidió ayuda para conformar una propuesta que convoque a todo el pueblo de La Rioja, evitando cualquier confrontación, enviando un mensaje positivo mirando hacia adelante, convocando a la mayor cantidad de riojanos y riojanas a un proyecto de provincia que nos contenga a todos».

Planteó que en ese esquema «debe haber una política definida para los taxistas y remiseros contemplando las necesidades que tienen como seres humanos, como familias de La Rioja y no solo quedarnos en esto de la tarjeta».

Como puntapié para ratificar lo mencionado, anunció que el monto de la tarjeta Andar pasará de 5.000 a 7.500 mil pesos «porque el proceso de la inflación achicó el poder adquisitivo del salario y de los ingresos de los trabajadores». «El Banco Rioja junto al Ministerio de Infraestructura y Transporte, ayudó para que podamos concretar esta realidad». Precisó que este aumento se comenzará a aplicar a partir de enero y hasta julio de 2022 «lo que significa la extensión de este beneficio por seis meses más».

«Quiero que aquellos que no tengan vehículos que no estén en condiciones adecuadas, que tengan un desgaste producto del servicio que realizan o que tengan mucha antigüedad e impidan brindar un servicio de excelencia, tengan la posibilidad de cambiar estas unidades a un precio accesible. Eso se logra unidos y con la presencia del Estado para lograr precios accesibles y poder decir que contamos con la flota más moderna del país», expresó.

El concejal y candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, Carlos Machicote, dijo que «entre ustedes y nosotros recorrimos todo este tiempo en pandemia donde fuimos encontrando resultados y soluciones a los problemas que se presentaban» para hacer un detalle de las acciones que se ejecutaron.

«Cuando la pandemia nos encontró desprevenidos tuvimos que empezar a diseñar estrategias, sumar voluntades para ir encontrando esas soluciones con un fuerte de apoyo de nuestro gobernador hacia todo el sector de taxis y remises», confío.

Machicote indicó que «no contábamos con información respecto de los choferes por lo que tuvimos que elaborar un padrón y al poco tiempo también pudimos afrontar esa situación y acompañarlos. Así transcurridos todo el año 2020 con una inversión del Gobierno Provincial de casi 100 millones de pesos para preservar, sobre todo, las fuentes de trabajo».

Recordó que «el Gobernador ratificando su visión federal de gobierno, dispuso que sea extensible a los compañeros del interior».

En tanto que el remisero Luis De la Vega, contó que «haciendo memoria de cuando arrancamos en plena pandemia, cerca del 20 de marzo, nos decían que el mundo se paraba y qué íbamos a hacer nosotros que generamos nuestros propios ingresos. Entonces, con un grupo de compañeros y amigos de WhatsApp lo invitamos a Carlitos (Machicote) quien nos dijo que el único que nos podía dar una solución era el Gobernador».

Como estaba decretado el aislamiento, el gobernador al verlos, «nos corrió, nos dijo que nos fuéramos a nuestra casa, que nos cuidáramos porque la cosa estaba fea, aunque se comprometió a ayudarnos. Nos fuimos gacha la cabeza a nuestras casas. A las 9 de la mañana del día siguiente, teníamos un mensaje de Carlos diciéndonos que el gobernador nos esperaba en la Residencia».

«Nos sentimos muy orgullosos de que esa puntita que habíamos hecho esa tarde nos permitiera sentarnos con el gobernador, hablamos y acordamos», reconoció y añadió que «él conocía bien el tema, sabía que nosotros parados no rendíamos entonces empezamos a trabajar con él y a organizarnos juntando padrones, extendiéndonos al interior y así llegó la tarjeta (Andar). Por eso no nos queda más que decir gracias de parte del sector porque no nos soltó la mano en el momento más duro».

