Quintela: «Estas son obras que las puede hacer un gobierno que tenga una sensibilidad, una convicción y una filosofía de vida diferente»

En la tarde del viernes y dentro de las actividades por el 269° Aniversario de la ciudad de Chepes, el gobernador Ricardo Quintela inauguró el nuevo Polideportivo «Jorge Raúl Yalis» en la localidad de Desiderio Tello.

Luego del tradicional corte de cintas para dejar oficialmente inaugurado este flamante polideportivo, el gobernador Ricardo Quintela expresó: «Estas son obras que las puede hacer un gobierno que tenga una sensibilidad diferente, una convicción y una filosofía de vida diferente. Sabemos que el Estado tiene que estar presente para generar las condiciones de calidad de vida diferente para nuestra gente. Siempre un poquito más».

En la oportunidad, sostuvo que «con la obra del agua, demostramos que en Chepes hay agua, en Los Llanos hay agua, hay vida, hay desarrollo, hay perspectiva de presente y de futuro. Para todos los chicos hay un futuro enorme en Los Llanos riojanos».

Además, el gobernador informó que «la obra del acueducto de Chepes a Tello las vamos a empezar a construir en el transcurso de este año y el año que viene la vamos a inaugurar».

Ricardo Quintela también reflexionó sobre el país y las elecciones del 22 de Octubre, indicando que «aquí hay dos modelos de país que se pretenden, que aspiramos que la sociedad pueda tener la oportunidad de decidir cuál modelo quiere vivir. Uno que nos asusta, tememos porque es una sociedad que por esa misma bronca, esa misma desilusión, ese mismo descrédito que tiene depositó un voto por una persona o por una propuesta que sabemos que no contiene a las 23 provincias argentinas, mucho menos a sus habitantes.

Una propuesta que dice que esto lo tiene que hacer la gente que lo precisa, la gente que lo necesita, la gente que lo va a utilizar. Y la verdad que esto no lo puede hacer la gente, no lo puede pagar, lo tiene que hacer un gobierno en beneficio de una comunidad». «Nosotros necesitamos un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal que contengan y que puedan ser receptivo de las necesidades que tiene nuestra comunidad y devolvérselas en obra y en servicio» agregó.

«Nuestra gente -continuó- tiene derecho al agua, a la energía y a la conectividad y ese derecho, como servicio esencial, tiene que ser derecho que tenga rango constitucional, al igual que la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Esos tres derechos se tienen que incorporar en la reforma a la Constitución, además de otros derechos».

El gobernador también remarcó: «el mercado para nosotros es importante, los capitales son importantes, los inversores son importantes, por eso hemos decidido también que acá en Chepes sea el primer departamento donde podamos empezar a partir de febrero a construir el parque industrial del departamento Rosario Vera Peñalosa. Donde ese parque industrial, los inversores que vengan van a ser parte, una parte mínima del mercado, pero van a ser parte del mercado». «Pero este Estado presente, este Estado fuerte, que se fortalece a través del voto de los ciudadanos, que nos da la responsabilidad de conducir los destinos de un país, de una provincia o de un municipio, es el que tiene que regular la vida de la gente, porque el mercado no puede hacerlo, porque el mercado invierte donde tiene rentabilidad financiera, donde tiene ganancia, porque nadie va a invertir donde no le den utilidades, lo que hace el Estado es buscar la renta social. El Estado busca una cosa diferente, busca generar condiciones para que la gente viva un poco mejor, para que los chicos practiquen deporte, se eduquen, se curen, se alimenten, tengan un techo digno. El Estado no busca la utilidad financiera, busca la utilidad social, que la gente se mejore. Esa es la diferencia sustancial de aquellos que proponen un Estado ausente a los que proponemos nosotros un Estado presente, que pueda generar las condiciones de vida dignas para nuestra gente» añadió.

«Voy a asumir un compromiso, vamos a asumir la responsabilidad de comenzar con la construcción de 30 viviendas en Tello, con fondos propios del Estado Provincial, no por el sistema de construcción de viviendas, vamos a empezar y vamos a pedir a toda la gente de Tello que trabaje en la construcción de sus propias viviendas», indicó Quintela.

A su turno, el diputado Cristian Pérez comentó que «el gobierno de la provincia, de la mano de Ricardo Quintela, de todo su gabinete, le entrega el legado a este polideportivo, al pueblo de Tello».

«El establecimiento educativo, primario, secundario, jardín de infantes, no tienen dónde desarrollar educación física. Esto es para ellos también, es para la comunidad de su conjunto, pero también para que la educación, quienes están en los distintos niveles educativos, puedan desarrollar la educación física», agregó.

«Si no tenemos un gobierno que está viendo la necesidad y los derechos que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, esto no lo podríamos conseguir», dijo Pérez y remarcó que «esta obra se hace para que los chicos tengan la posibilidad de practicar deportes, esto lo tenemos que seguir desarrollando y lo vamos a hacer si en las próximas elecciones elegimos un modelo político nacional que acompañe a nuestro gobernador a poder seguir haciéndolo».

«Los homenajes hay que darlos en vida, por eso Raúl, sin lugar a dudas, el mejor homenaje para la ciudad de Tello y para vos es que este polideportivo lleve tu nombre», puntualizó.

Para finalizar, Jorge Raúl Yalis manifestó: «Créanme que estoy emocionado, ya ratifica este acto el cariño y el amor de un pueblo a cual representé durante 14 años en la Legislatura provincial realmente, me faltan palabras para agradecer este gesto tan hermoso para mi persona humildemente me creo grande, pero grande porque ustedes así me lo hacen ver con su afecto con su cariño que están demostrando en este día».

Además, Yalis agradeció a los concejales del departamento Rosario Vera Peñalosa «quienes tuvieron la iniciativa y aprobaron la ordenanza donde imponen el nombre de este polideportivo y agradecerle también al intendente actual de nuestro departamento, al amigo Gallardo, porque no nos hizo falta un peso para que se termine esta obra, agradecerle también al concejal de este lugar, que es mi hijo, quien gestionó permanentemente fondos para terminar la obra».

«Quiero, finalmente agradecerle a quien puso el dinero en definitiva, que es al amigo, al compañero gobernador, compañero de bancas en un período, a Ricardo Quintela, pero también a él quiero pedirle que haga cumplir a rajatabla la ley de recuperación histórica de Los Llanos, realmente de esa manera vamos a retener nuestros jóvenes trabajando en este lugar, vamos a tener trabajo, vamos a tener más vivienda que la gente pide, vamos a tener más agua porque sé Ricardo que vos querés poner a Los Llanos de la Rioja a la altura de las mejores zonas desarrolladas de la provincia y yo te auguro suerte en esa misión y mucha salud», culminó.