“Quintela fue el primero en tomar la definición de la Argentina del trabajo”

Lo manifestó Victoria Tolosa Paz, en el encuentro que mantuvo con la dirigencia y militantes del Partido Justicialista este lunes.

En este marco la dirigente justicialista y ministra de Desarrollo Social de la Nación, en primer lugar, agradeció la invitación al gobernador Ricardo Quintela, a quién calificó como un “gran presidente del PJ, además de un gran gobernador”, y a todas y todos los compañeros presentes.

Luego aclaró, “soy una militante más, que tiene en este momento la gran responsabilidad de transformar las políticas sociales, que tiene que ver con poder distribuir en la Argentina no solamente la riqueza, sino en generar trabajo”.

“Gobernar es generar trabajo, y ese es el horizonte que Quintela plantó en esta querida Rioja”, manifestó. Y agregó: “La Rioja tiene un camino que es diversificar la matriz productiva, ampliar la barrera de lo posible, y generar industria, porque si hay industria hay generación de valor en origen, hay desarrollo y por ende traccionan ese desarrollo cientos y miles de puestos de trabajo”.

De este modo, señaló: “No solamente confiamos en las enormes capacidades, en las enormes experiencias y saberes del pueblo riojano, sino que en esta etapa queremos sumar a esa potencia que tiene La Rioja, todo el compromiso que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para ampliar esas capacidades y lograr que ese saber, ese conocimiento, esa mano de obra junto con el capital puedan mover y traccionar la rueda de la producción”.

Asimismo, indicó que “el presidente de la Nación firmó un decreto en donde nos dice a todo el pueblo argentino, que mientras la Argentina siga con estos niveles de inversión, de crecimiento y de empleo registrado no va haber más altas de planes, no porque no tengamos la sensibilidad suficiente para darnos cuenta que allí hace falta un ingreso, sino porque no queremos que solamente con la transferencia de ese recurso y el reconocimiento alcance”.

“Nadie puede vivir en la Argentina con medio salario mínimo vital y móvil”, afirmó. Y explicó que “cuando algunos juzgan la economía popular, le decimos que fue necesario salir a sostener el trabajo de las compañeras y compañeros que no tenían empleo registrado, pero que nadie nos haga creer que las mujeres que hoy no tienen trabajo no van a alcanzar nunca sus sueños porque nosotros somos la posibilidad de concretar esos sueños”.

“El peronismo siempre fue la única fuerza política que construyó en la Argentina, concreto los sueños de millones de hombres y mujeres que antes de Juan Domingo Perón, no conocían la palabra derecho”, expresó. Y apuntó: “Tenemos que hacer lo que hace Quintela en La Rioja, hablar con los empresarios, que inviertan en La Rioja, que creen fábricas, que se creen parques industriales, y que les va a dar el acompañamiento con exenciones impositivas, pero que creen trabajo de verdad, que capacitemos a nuestro pueblo que eso va a dignificar”.

“Nosotros vinimos a crear trabajo con derechos, esto es con salarios, con ingresos, con vacaciones, y con todo lo que Juan y Evita construyeron, y con todo lo que Néstor y Cristina hicieron durante doce años de gobierno, donde volvieron a sentar las bases de una Argentina productiva”, señaló.

Asimismo, dijo: “Tenemos que reparar el daño que hizo la derecha en toda la Argentina, y que golpeó fuerte al norte profundo, porque la pobreza aumentó en esos cuatro años de manera escandalosa y luego vino la pandemia y la guerra”.

“Hay cosas que son urgentes, es urgente resolver la falta de núcleos húmedos, la falta de agua en una casa y de un baño”, indicó. Y destacó las obras de viviendas del “Plan Angelelli”, y del barrio “Susana Quintela”.

Pidió transformar las desigualdades en mayores igualdades y oportunidades, y dijo que “Ricardo Quintela le dio dignidad a su pueblo”.

“Gracias gobernador Quintela, gracias por acompañar al presidente y Cristina, gracias por sembrar la esperanza del pueblo riojano”, expresó. Y agregó: “Vinimos a levantar la Argentina, vamos a reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social, y vamos a seguir contribuyendo”.

De este modo, señaló que “se van construir en toda La Rioja, como nunca antes en la historia de la provincia, los Centros de Desarrollo Infantil, porque queremos construir trabajo para las compañeras pero también oferta de cuidados para que puedan salir de sus casas, trabajar tranquilas y tengan un lugar gratuito de calidad para dejar a los pibes y pibas de 45 días hasta los cuatro años”.

Finalmente, después de hacer un raconto de todas las obras y políticas sociales que se están ejecutando y se van a ejecutar en la provincia, aseveró: “El año que viene el peronismo en La Rioja va a construir una victoria, La Rioja va a seguir el sendero de Quintela, va a seguir ampliando derechos, va a seguir con la obra pública, va a seguir construyendo parques industriales, va a seguir generando trabajo, porque la vamos a acompañar y porque la queremos fuertemente”.

“Vamos a caminar y a reconstruir la Argentina, nos quedan trece meses de gestión y vamos a devolverle al pueblo la confianza que depositaron en Alberto y Cristina, vamos a trabajar para que esa confianza no se vea quebrantada, para que vuelvan a depositar en el Frente de Todos los sueños que siempre construyeron Perón y Evita; Néstor y Cristina, y por supuesto Alberto y Cristina”, concluyó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...