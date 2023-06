Quintela insistió en la necesidad de que se conforme una lista de unidad federal

Send an email

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dialogó este jueves con un medio de Buenos Aires donde expuso las resoluciones del encuentro de la Liga de Gobernadores del Frente de Todos, de cara a las elecciones generales PASO y de octubre.

En contacto con medios de Buenos Aires, el mandatario provincial fue consultado por las conclusiones de la Liga, donde expusieron la necesidad de tener un candidato de unidad en los comicios. “Concluimos en la exigencia de los gobernadores presentes, más dos ausentes pero que acompañan la propuesta, donde solicitamos la unidad, sobre todas las cosas, tratando que se sintetice una propuesta única puesto que es compleja la situación del país, y que pueda simplificar la posibilidad de construir un proyecto de país”, expuso.

“Vemos las dificultades que tenemos las provincias que ya tuvimos un proceso electoral con resultado concreto; y ver los candidatos, como hacemos para convocarlos. Somos oficialistas, tenemos la responsabilidad de gobernar el país y la necesidad imperiosa de simplificar la propuesta”, dijo en resumen.

Sobre qué tipo de candidato de unidad sería el legítimo para competir en las generales, Quintela expresó: “No vamos a opinar sobre nombres ni perfiles. Tenemos responsabilidades concretas. La propuesta debe generar confianza, un programa de desarrollo, crecimiento e inclusión social, que muchos sectores están excluidos del sistema”.

“Necesitamos primero un programa muy fuerte. Los tiempos son acotados, por eso los tres responsables de construir el FDT son quienes deben orientarnos (…) para fortalecer una fórmula única, que sea la síntesis más adecuada para llevar adelante un proyecto de país que enamore a los ciudadanos, y que seamos lo más competitivos posibles”, indicó.

Y afirmó: “Hoy somos competitivos y tenemos serias posibilidades de ganar inclusive en primera vuelta”. “En 15 provincias tenemos asegurado un triunfo”, valoró.

Además, especificó que “las provincias argentinas constituyen la Nación; no es Capital Federal, sino las 23 provincias más Capital, lo que se debate en el AMBA se hace sin participación de las provincias. Se lanzan candidaturas, y lo que queremos es discutir el por qué, para qué y cómo”.

“No necesariamente tiene que ser un gobernador el vice. Ninguno pretende integrar la fórmula sino discutir y debatir que sea una fórmula única con carácter federal; sí queremos estar en la mesa de negociaciones para ver quién mejor nos puede representar en esta fórmula. Ninguno manifestó que tenga expectativas de integrar la fórmula”, remarcó.

Asimismo, enfatizó: “No vamos a avalar más que una sola fórmula”.

Por otro lado sostuvo: “Compartimos con Cristina rediscutir con el FMI los plazos, las tasas y el tiempo para cumplir con la deuda monstruosa. (…) es imposible pagarla. Planteamos la necesidad de hablar con el responsable directo. Y el FMI no podría dar semejante préstamo, con plazos exiguos, imposibles de pagar y no podemos gobernar para un grupo minúsculo de argentinos”. “Esta situación, que es alarmante para todos los argentinos no se puede multiplicar y seguir creciendo”, agregó.

Respecto de la figura de Javier Milei, y el fenómeno de los libertarios, Quintela dijo que “no voy a decir nada nuevo: la propuesta de Milei cae en los sectores que tienen bronca con la política”, señaló.