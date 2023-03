Quintela: «No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la mayoría del pueblo»

El gobernador Ricardo Quintela dejó inaugurado formalmente el 138° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados donde además de hacer un repaso de las acciones realizadas en 2022, habló del cuestionado rol de la justicia, de la reforma constitucional, del litio como recurso estratégico a la vez que brindó su apoyo al presidente y la vicepresidenta de la Nación, Alberto y Cristina Fernández.

Con el quórum necesario, la vicegobernadora Florencia López dio inicio al acto de Sesión Ordinaria Inaugural del 138° Periodo Legislativo en el que se entonaron los himnos nacional y provincial, luego el Coro de Canto Popular de la Cámara de Diputados interpretó una canción.

Posteriormente se hizo la lectura de decretos y por votación fue reelegida como vicepresidenta primera la diputada Teresita Madera y como vicepresidenta segunda, Teresita Luna quienes a continuación tomaron el respectivo juramento.

Seguidamente se eligió a los miembros de la Comisión Externa, Carla Aliendro, Roberto Luna y Germán Diaz; y de la Comisión Interna Oscar Chamía, Oscar Muñoz y Anahí Ceballos quienes fueron los encargados de recibir al gobernador Ricardo Quintela.

A continuación, se pasó al punto número 10 del orden del día para dar cumplimiento al artículo 126° inciso 2 de la Constitución Provincial, dando lugar al gobernador Ricardo Quintela para que brinde su discurso.

En la oportunidad, Quintela recordó que el objetivo de su gestión a la que consideró «pionera en muchas decisiones y acciones» es «transformar la realidad con un sentido federal, innovador e inclusivo» a la vez que destacó él accionar de los miembros de la Cámara de Diputados porque «siempre legisló en favor de los intereses del pueblo».

Habló de «que en este presente, hay nuevas disputas y formas en torno a la construcción del poder» para reiterar su visión respecto de la mirada centralista con un marcado menosprecio por las demás provincias y sus habitantes y apuntó nuevamente con los medios de comunicación que lejos de defender la democracia, son «verdaderos operadores que se proclaman dueños de una verdad que tiene como único objetivo generar desesperanza en la gente y desestabilización política en los gobiernos populares».

También, consideró que en los tiempos actuales se «debe conducir y construir desde la diversidad, desde la escucha activa, con todos y todas», camino en el cual señaló se recuperó una provincia devastada tras los cuatro años del gobierno macrista, que significó entre otras cosas, despidos masivos y la paralización de la obra pública.

En ese sentido, dijo que, en contraposición, en sus tres años y medio de gobierno, en el sector industrial se recuperaron 1.800 puestos de trabajo y se crearon 2500 más, lo que significó una inversión del sector privado de 115 millones de dólares, previendo llegar a fines de 2023, con 3.700 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial y de aquí a junio, con la inauguración de tres empresas. Además, mencionó la creación de 450 nuevos puestos de trabajo en software en el sector privado y que la semana próxima se firmará un convenio con Ciencia y Tecnología de la Nación para construir un pool tecnológico propio, con una financiación de 1.100 millones de pesos, dejando en relieve la importancia que tiene para su gestión el desarrollo de la economía del conocimiento.

El primer mandatario rescató la labor que llevan adelante las casi 40 empresas estatales, Mejor Riojanas de las cuales mencionó a Rioja Bus, Alas, Rioja Vial, Riodeco, EDELAR, Aguas Riojanas, FarmApos, Alfa, Internet para todos, Cerdo de Los Llanos, Bodega y Fincas de Amiga, DRIPSA, KAYNE, Caudillos Riojanos, Agroandina, Valle Sol, Vidrios Riojanos, Cerámica Riojana, Agrogenética Riojana. Anunció que a través de la Secretaría de Ganadería se enviará una partida presupuestaria para asistir a las y los productores que posean menos de 100 cabezas de ganado para que puedan acceder a inseminación artificial gratuita y vacunas para sus animales.

Salud, vivienda y educación

En otro tramo, el Gobernador habló de las inversiones que se hicieron en infraestructura sanitaria especialmente en el interior, desde 2020 a 2022 las que ascienden a $1.600.000.000. También se refirió al Plan Provincial de Salud como promotor del fortalecimiento de los sistemas de información «para conocer mejor las necesidades de salud de la población e instrumentar mecanismos de gestión sanitaria más eficientes». Mientras que en lo que respecta al personal de Salud destacó los pases a planta y las mejoras salariales, entre los que destacó a los 103 trabajadores profesionales del sistema de residencias, instructores y jefes de residentes.

En materia de infraestructura habitacional mencionó que espera entregar para fines de 2023, más de 4.700 viviendas en toda la provincia con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos. «No sólo será la gestión que más viviendas entregó sino la que más metros cuadrados cubiertos ejecutó gracias a la incorporación del tercer dormitorio, garantizando así, condiciones dignas de habitabilidad para que las familias vivan y se desarrollen en espacios amplios, cómodos y sin hacinamientos».

A esto agregó 1.500 unidades ejecutadas en cogestión con el Gobierno Nacional a través de la entrega de créditos a particulares en el marco del programa Casa Propia y el nuevo desarrollo urbanístico ProCreAr con 300 nuevas viviendas y las ejecutadas en el marco del Plan Angelelli que en sus Etapa I y II, se construyeron 364 viviendas entre mejoramientos habitacionales y viviendas desde cero en toda la provincia. «Actualmente contamos con 226 viviendas más en ejecución. El Plan al día de hoy, garantiza derechos a más de 550 familias en todo el territorio de La Rioja», detalló.

En lo referido a Educación destacó que conjuntamente con la apertura del inicio del Ciclo Lectivo 2023, se dejó inaugurado un jardín de infantes en el barrio Las Talas para dar paso al detalle de los establecimientos educativos que ya están en marcha. Respecto al sector docente dijo que se crearon 238 cargos por desdoblamientos para el Nivel Inicial y Primario, «realizando un saneamiento del sistema» además de que 1280 docentes del Nivel Secundario en la provincia pasaron a ser titulares y de que está en proceso concretarlo próximamente en el Nivel Superior.

Obra pública

El gobernador Ricardo Quintela hizo mención a la obra pública que se ejecuta en la provincia y que es motorizadora de inversiones privadas generando así un círculo virtuoso y se convierte en un Estado promotor del desarrollo industrial, social y turístico. Entre otras, citó la obra del Gasoducto de la Producción y la Familia, la Línea de Alta Tensión Chamical-Olpas-Chepes, la nueva traza de las rutas 73 y 75, el asfaltado y el Puente Los Médanos. Asimismo, destacó los trabajos de renovación del casco céntrico y el distribuidor vial de la rotonda del Chacho.

En este orden Quintela anunció el asfaltado y reasfaltado de distintos barrios de la provincia.

De igual manera, afirmó que, en materia turística, la obra pública también permitió el desarrollo y puesta en valor de sitios de alto atractivo turístico a través del Plan Federal de Turismo y Culturas, el Plan 50 Destinos y de fondos provinciales. Sobre esto hizo hincapié en el recientemente inaugurado Parque Acuático Los Sauces y en lo que será el Chayodromo.

Indicó que a las 1000 plazas de jerarquía que se piensan construir, están contempladas las cabeceras departamentales y que se fortalecerán los hospedajes del Valle del Bermejo, de Vinchina y Villa Castelli.

Entre otras cosas, Quintela volvió a defender la realización de eventos deportivos, culturales y artísticos como atractivos no solo para las y los riojanos sino también para los miles de personas que visitan la provincia.

Agua y energía

El titular de la Función Ejecutiva reiteró que el agua y la energía deben ser considerados derechos universales a la vez que citó las inversiones en energía convencional de luz y gas como en materia de energías renovables de la mano del Parque Eólico y el Parque Solar I así como los proyectos para la Primera Planta Piloto de Producción de Hidrógeno Verde.

Consideró que «el agua y energía permiten pensar en territorios productivos y damos cuenta de eso con la diversificación de la producción agrícola y las experiencias de nuevos cultivos».

Seguidamente enumeró los parques inaugurados en su gestión como el de la Familia y el de las Juventudes así como el desarrollo del Parque Lineal Las Talas, el Nuevo Parque Este y el Norte que «para nosotros estos parques son una apuesta para la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente mejorando la calidad de vida de la gente». Esta acción, citó van de la mano del Plan Provincial de Arbolado Urbano Forestar.

Por otra parte, mencionó la campaña de prevención para el dengue a través del programa Manzanas Saludables.

Litio

Quintela ratificó al litio como un recurso estratégico que debe ser administrado por la provincia teniendo en cuenta que se desarrolla a partir de la minería tradicional. «El aporte de la actividad minera al desarrollo económico de la Provincia de La Rioja, debe analizarse desde un enfoquee multidimensional que considere tanto el plano macroeconómico como los impactos en la microeconomía del sector, así como su articulación con el resto del entramado productivo local», expresó.

Seguridad y Justicia

En su alocución, el Gobernador habló de las acciones impulsadas en materia de seguridad, como la oferta formativa de los efectivos policiales a la vez que se trabajó en la renovación y el mantenimiento preventivo de la Infraestructura y equipamiento de Seguridad, en lo que destacó la construcción de lo que será la Comisaría 10ª. En su oratoria no dejó tampoco de lado la seguridad en el ciberespacio «atentos a los lineamientos de los ODS de la ONU».

Luego habló del rol de la Justicia que, en su opinión, en algunos casos, esta «desigual administración de justicia provoca incertidumbre, desestabilización, cercena los proyectos de desarrollo de los pueblos y provoca más pobreza» por lo que apeló a la necesidad de «recuperar las instituciones de justicia, democratizarlas y fortalecerlas».

Manifestó su apoyo al presidente y vicepresidenta de la Nación, Alberto y Cristina Fernández y reiteró el pedido de iniciar el juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, recordó que ingresó el proyecto de reforma constitucional «que entre los puntos a debatir -dijo- abordará un planteo profundo al poder judicial provincial que oficiará de punta de lanza sobre lo que se necesita a nivel nacional».

Reforma constitucional

«Este es un año electoral, y nuestra provincia legitimará a través del voto ciudadano un proceso de reforma constitucional con la elección de Convencionales Constituyentes», manifestó y aclaró que la misma «es la convocatoria a un proceso de reforma que provea al pueblo de La Rioja de una ley suprema contemporánea, atenta a las demandas de todos los sectores, pero especialmente a los más vulnerados». Al finalizar opinó que «la oposición política es siempre cómplice para satisfacer intereses foráneos».

Ingresos y alimentación

Además, Quintela destacó que «en estos tres años se sostuvo un incremento mensual de la Recaudación Provincial, siendo La Rioja la provincia que lidera el incremento de la recaudación propia porcentual del País, con una política tributaria progresiva, con una mejor y más equitativa recaudación impositiva». También valoró el impacto que tuvo en las y los trabajadores públicos el primer aumento de sueldos, el incremento de la ayuda escolar y la puesta en marcha de «Te Super Banco Vuelta a Clases» que junto a otras promociones «garantizan la seguridad alimentaria y que de manera indirecta incrementan los ingresos de las familias».

Quintela ponderó la implementación del Programa Alimentario Riojano a través de sus dispositivos como son la Tarjeta PAR Social, el PAR Alimentación Especial / Celiaquía, el PAR Escuela y el dispositivo Desayuno y Merienda que llega a 478 escuelas y asiste a 58.109 niños y niñas.

Inflación

Casi al término de su discurso, Ricardo Quintela expresó: «La inflación es un tema del que tenemos que hablar sin tapujos, porque no son los gobiernos populares quienes provocan procesos inflacionarios, sino quienes desde la gestión se ven presionados y ‘lobeados’ para que las regulaciones del Estado no comprometan las ansias desmedidas de los sectores concentrados de nuestro país» y mencionó la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos «para tergiversar el sentido común y oponerse a las decisiones gubernamentales».

Anunció que los futuros aumentos de energía, serán absorbidos en su mayoría por la provincia para que no impacten de manera negativa en el bolsillo de las y los riojanos especialmente de aquellos que menos recursos tienen para hacer frente a los mismos, ratificando que la energía, el agua y la conectividad tienen que estar contemplados en la Constitución Provincial como derechos esenciales. «No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la mayoría del pueblo», enfatizó.

Aunque reconoció que «se trata de desanudar complejos negocios empresariales que exceden las competencias provinciales» hay que enfrentarlos en bloque por lo que defendió la conformación del Norte Grande Argentino.

Seguidamente señaló que el desarrollo del turismo, del emprendedurismo, las nuevas producciones como la del cannabis y el litio «son los horizontes que estamos consolidando».

Con firmeza planteó «que no poder darle de comer a tu hijo, no poder comprarle las zapatillas para que comience las clases, no poder pagar los remedios o la cuota del auto, son fruto de los problemas políticos que no estamos abordando».

En otro tramo mencionó las políticas impulsadas atendiendo a las perspectivas de género, de juventudes y de infancias.

De igual manera, defendió los fondos coparticipables que le corresponden a las provincias y negó que la Ciudad de Buenos Aires tenga que ser merecedora de este beneficio, que fue otorgado simplemente por las maniobras del poder político con la justicia para beneficiar a un grupo reducido de personas en desmedro de la totalidad de la ciudadanía de la República Argentina. Pidió a la oposición riojana «que cuando se trate de defender los intereses supremos de La Rioja «nos hermanemos en pos de su defensa».

