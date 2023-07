Quintela: «Nosotros planteamos un modelo de país que abrace a todos los argentinos y argentinas»

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este jueves por la noche una reunión de dirigentes de Unión por la Patria (UxP) que se llevó a cabo en el predio del Sindicato Luz y Fuerza.

Quintela estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación e intendente electo, Armando Molina y también por todos los integrantes de la lista que UxP La Rioja presentará en las elecciones del 13 de agosto para los estamentos diputados y senadores nacionales. Además, participaron funcionarios del Gobierno provincial y la dirigencia del PJ en general.

«Hoy vemos que en la Argentina hay una situación difícil. Ayer nos reunimos 16 gobernadores con la fórmula presidencial encabezada por Sergio Massa. Y Massa nos dijo que estamos con una economía muy frágil. Y esto se debe a la deuda enorme que nos dejó el gobierno anterior e imposible de poder cumplir en tiempo y en forma según las exigencias del FMI. Pero a Massa lo vimos fortalecido por este proceso de unidad que se transformó en UxP», afirmó Quintela.

El gobernador habló de los dos modelos de país que se enfrentarán en las PASO y luego en las generales del 22 de octubre. En este contexto, se refirió a las propuestas de la oposición. «Hay quienes predican una forma de gobernar, nos dicen en forma explícita lo que quieren hacer, de qué manera se pagará la deuda, con ajuste, con reducción de salarios, con gente en la calle, con privatización de las empresas, con reducción de empleados públicos. Y nosotros somos la antítesis de esas propuestas, pensamos en un país distinto, que plantea esperanzas para nuestra gente y que genera oportunidades. Son dos modelos de país que se pondrán a consideración del pueblo argentino», indicó.

El mandatario apuntó contra la oposición al sostener que «plantean un orden a partir de la instrumentación de un mecanismo de represión en nuestro país». «Y nosotros planteamos otra cosa, convocamos al pueblo al esfuerzo, al trabajo, al compromiso para poner de pie a nuestro país. Queremos un orden pero con inclusión, un orden con la gente adentro», dijo.

Quintela sostuvo que tanto desde JxC como desde el espacio libertario «se plantea que el mercado debe ordenar a la sociedad pero el mercado no puede hacerlo porque en esa ecuación de costo-beneficio, el costo siempre es mayor que el beneficio, por lo tanto al mercado no le conviene». «El mercado no construye escuelas ni hospitales, no construye rutas, ni energía rural porque no pueden trabajar a pérdida y su objetivo es la renta financiera», aseguró.

En este punto, Quintela dijo que desde UxP «nosotros planteamos una política que abrace a todos los argentinos y argentinas»- «Para nosotros el gobierno no viene a ganar plata, viene a tener una renta social y eso significa que la gente pueda acceder a una calidad de vida diferente. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para garantizar más derechos a nuestra sociedad, el derecho a un trabajo digno, a una casa digna para sus hijos», expresó.

Por último, el gobernador le pidió a la dirigencia presente en el acto «que hagan el esfuerzo de salir a persuadir y a convencer a nuestra gente y de hablar con cada uno de los ciudadanos, incluso si son de otro signo político para persuadirlos de que a este proyecto lo tienen que acompañar». «Esto no es por una candidatura sino por la defensa de nuestros intereses, de los intereses de cada uno de ustedes. Tenemos que seguir construyendo escuelas, viviendas, asfalto y hospitales», completó.

Por su parte, el precandidato a senador por UxP, Fernando Rejal también se dirigió a los presentes y dijo que en este primer mandato «Quintela consolidó una gestión extraordinaria, reconociendo derechos y dándole al pueblo riojano nuestras principales consignas que son pan, techo y trabajo, pero también conectividad, agua y energía». «Tenemos que recuperar una banca de senadores que perdimos en 2017. Tuvimos un gobierno nacional anterior que todos los recursos que trajeron de los préstamos del FMI los fugaron por otro lado, esa fue la Argentina de 2015 a 2019. Por eso tenemos que recuperar otra Argentina y que lo estamos haciendo todo este tiempo», señaló.

Rejal afirmó que «los candidatos que representan a UxP son los candidatos que representan el federalismo donde están todos los gobernadores, donde están todas nuestras ilusiones y proyectos. Por eso hay que acompañar a Sergio Massa y a Agustín Rossi en la fórmula presidencial», manifestó.

A su vez, la vicegobernadora y precandidata a senadora nacional, Florencia López recordó el día de la asunción de la gestión de Quintela, en un acto que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2019 en el Superdomo.

«En 2019 cuando asumimos con Quintela ese 10 de diciembre, él me dijo que nosotros veníamos a transformar a la provincia, a poner hospitales donde no había, a dar viviendas a las familias que no la tenían, que veníamos a dar un trabajo a esos jóvenes que no tenían una oportunidad laboral, a poner conectividad, a electrificar las zonas rurales», contó.

López afirmó que «en estos cuatro años esta transformación comenzó a hacerse realidad pero necesitamos seguir en esa transformación y la única forma de lograrlo es con Sergio Massa presidente de todos los argentinos y con Ricardo Quintela gobernador y con todos los candidatos que forman parte de esta lista». «Hay un solo camino para La Rioja para que esta transformación no se detenga y ese camino es el peronismo, es UxP», aseguró.

También Armando Molina se dirigió al público y dijo que «como provincia nos debemos ganar esta elección que viene». «Si bien los resultados electorales han sido buenos, deben ser mejores el 13 de agosto y luego el 22 de octubre», sostuvo.

Molina sostuvo que en las elecciones del pasado 7 de mayo «desde La Rioja se logró una inyección anímica al peronismo del país y que hoy tiene una altísima competitividad». «Cuando desde el sector de los gobernadores exigimos una lista de unidad no fue una petulancia sino una visión política estratégica que acata los resultados», expresó.

Finalmente adelantó que para las elecciones PASO la campaña electoral «estará organizada por comandos y habrá una línea de trabajo». Asimismo, dijo que el próximo 28 de julio se realizará un acto en el Superdomo que contará con la presencia de la fórmula presidencial de UxP y que integran Sergio Massa y Agustín Rossi. «Queremos que cuando todo el país venga buscar esa foto a La Rioja la encuentre. En este 13 de agosto y 22 de octubre nos jugamos mucho, nos jugamos mucho más que el 7 de mayo», aseguró.