Quintela reforzó el concepto de volver a enamorar a los argentinos con un proyecto de unidad

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, dialogó en la mañana de este martes con un medio de alcance nacional, donde vertió algunos conceptos respecto de la realidad política y social del país, como así también de la Provincia. Además, hizo hincapié en el mensaje de Cristina Fernández de volver a enamorar a los argentinos con una propuesta contundente del Frente de Todos, acentuando en la unidad como paso a seguir.

En el ámbito nacional dijo, “veo muy positivo para el Frente de Todos, en la medida que podamos tener la capacidad suficiente para generar las condiciones de unidad, que no significa el pensamiento único sino agotar el debate, las discusiones para consensuar las diferentes propuestas no solamente del programa de gobierno sino también qué hacemos con las PASO, si participamos en un proceso de selección o consensuamos una lista”.

Consideró en ese sentido en incorporar a dirigentes peronistas «puros» que se «abrieron» y que «en estos momentos no están con nosotros» a fin de «entablar relaciones y un diálogo para ver en qué coincidimos y caminar juntos aunque participemos de forma separada en el proceso de las PASO pero que luego tengamos la apertura y la grandeza de poder sentarnos a conversar, porque la Argentina nos necesita a todos, a los que estamos en el Frente de Todos y mucho más, unidos a todos los peronistas».

Consultado sobre su visión respecto de las elecciones PASO fue contundente: “Siempre estuve en contra de las PASO. Ahora tenemos que discutir si participamos o no”.

Por otro lado se refirió a su relación con el presidenciable ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sosteniendo que «con Wado tengo una relación de afecto personal, de amistad y de compañerismo. Tengo un respeto absoluto por su capacidad y su conocimiento de los problemas que tiene el país».

“Es uno de los compañeros -junto con otros del Gabinete- que recorrió las provincias argentinas, y conoce la idiosincrasia de las comunidades y del interior profundo”, afirmó lo cual le permitiría «elaborar un programa que contenga a todos los argentinos y argentinas con expectativas positivas y tal cual lo dijo la Vicepresidenta, que pueda volver a enamorar a la sociedad’.

Enfatizó que se trata de «programas concretos, claros y contundentes en beneficio de la sociedad, a diferencia de lo que propone la derecha que es mano dura, reducción de ministerios, cesantías de compañeros trabajadores, y privatización de las empresas; arancelar la salud, el sistema educativo y todas las barbaridades que plantean”, refirió.

Sobre la fórmula del Frente de Todos el mandatario riojano dijo que “me parece importante, que se tiene que dar porque todos estamos en la necesidad que se sienten a conversar Alberto, Cristina y Sergio Massa para que nos orienten hacia dónde creen que tenemos que ir” y sumó que luego hay que tener en cuenta la propuesta de la CGT y de los gobernadores.

Convocó al 7 de junio a una reunión de gobernadores, “para debatir y discutir entre nosotros, una conclusión que acercaremos a Alberto, Cristina y Sergio Massa”. “Procuramos acercar una sugerencia para que puedan tomar la mejor decisión posible quienes conducen el espacio, y los posibles candidatos, y tenemos que pensar en toda la República Argentina, no solamente en el AMBA”, agregó.

“Si tenemos la capacidad de lograr una unidad política, y dejar de lado las cosas que nos dividen, y potenciar las coincidencias sobre las disidencias, podremos plasmar ese programa que plantea Cristina, desarrollando un programa que plantee qué país le vamos a ofrecer a los argentinos, de qué manera vamos a conversar con el FMI sobre la deuda y tener una fuerte presencia política frente a la Corte Suprema de la Nación».

Sobre la ampliación del Frente de Todos e intentar recuperar las provincias peronistas del Centro del país, Quintela analizó que “creo que tenemos que conversar, dialogar y charlar para ver cuál es el espacio donde seamos protagonistas todos juntos, no creo que tengamos que seguir divididos. Entiendo la situación, pero un proyecto político no lo construyen dos o tres compañeros, y si no se suman en las PASO, será posterior a ello y con los resultados en la mano trabajar de forma conjunta». De igual manera planteó que quienes obtengan el triunfo «tienen que tener la generosidad y la amplitud suficiente para convocar a muchos compañeros que son valiosísimos» con el fin «de fortalecer una propuesta en la que todos puedan estar incluidos» y que hay que hacer el esfuerzo para lograrlo «y para que el país no caiga en manos de la derecha».