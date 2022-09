Quintela y los gobernadores del Norte Grande reunidos con las principales think tanks de EEUU

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro y los gobernadores del Norte Grande Argentino, entre los que se encuentra el mandatario riojano, Ricardo Quintela, iniciaron este lunes una agenda de trabajo en los Estados Unidos.

La visita dio inicio esta tarde con un encuentro de trabajo con los principales Think Tanks en la Embajada Argentina en Washington, donde fueron recibidos por el embajador Jorge Argüello y su equipo de trabajo.

Posteriormente, bajo el lema “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU.: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”, los gobernadores se reunieron con las principales think tanks de Estados Unidos, para hablar sobre el potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE. UU, en cuanto a los temas citados.

Según se informó, los Think tanks que estuvieron con la comitiva argentina fueron Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Américas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

Las 10 provincias presentes, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán presentaron los sectores productivos estratégicos de la región y entablaron relaciones con estos organismos para futuras relaciones e inversiones.

Los mandatarios resaltaron la importancia de una región, donde habiendo distintos colores políticos, trabajan de manera conjunta planificando y articulando planes estratégicos, siendo el Norte Grande un muy buen ámbito para invertir y producir.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...