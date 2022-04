RECONOCIDA RESCATISTA CORROBORÓ EL BUEN ESTADO DE LOS ANIMALES DEL YASTAY

Send an email

«Me voy con la satisfacción de ver que los animales están en buenas condiciones y esperando su traslado», aseguró.

De la mano de la intendenta Inés Brizuela y Doria, la referente de la agrupación «Alerta Galgo Argentina», Elba Tiburzi, recorrió las instalaciones del Centro de Preservación y Rescate, Yastay, y aseguró que la experiencia fue muy satisfactoria. Además, la ONG realizó una importante donación para poder seguir cuidando a los animales.

«Venía asustada por los comentarios que me hicieron llegar, pero la verdad es que me llevo una experiencia maravillosa. Me pone muy contenta ver que hubo todo un trabajo de asistencia y recuperación para cada animal», comentó Tiburzi.

En esta línea, mencionó a la campaña de Zaira y su Manada, a través de la cual se busca que los animales puedan ser trasladados a una reserva en Entre Ríos. «Estos animales eran la atracción de un zoológico. Ahora, lo que falta es un poco de esfuerzo para que recobren su libertad, y si colaboramos entre todos, podremos darles esa posibilidad».

Sobre las políticas de protección animal que ejecuta esta gestión, la proteccionista remarcó el trabajo que se realiza en cuanto al control poblacional de animales, tanto en el Centro de Salud, como en el móvil. «Están trabajando muy bien en la operatividad y también para asistir a los animales que vienen de la periferia no sólo por la vacunación y castración, sino también para la atención primaria».

Finalmente, sostuvo: «Si todos los que amamos a los animales ponemos de nuestra parte, podremos seguir dotando a este centro para que estas políticas lleguen, y así consagran la salud pública».

Cabe resaltar que del encuentro participaron la subsecretaria de Parques Municipales, Laura Agüero y la directora del Centro de Salud Animal, Victoria Asis.

Donaciones de Alerta Galgo

En su paso por nuestra Ciudad, los integrantes de la ONG donaron insumos muy necesarios para poder continuar con las cirugías de los animales, tales como barbijos, jeringas, material de quirófano y un estetoscopio.

