Refacciones en la Catedral: “Molina visitó las Obras”

El Secretario de Gobierno, Armando Molina, visitó en la mañana de hoy los trabajos de colocación del andamio para iniciar los trabajos en la fachada de la Iglesia Catedral de nuestra ciudad.

Por pedido del Gobernador, Ricardo Quintela, se hizo presente para observar el inicio de los trabajos de limpieza del frente de la Catedral. Dicha limpieza consiste en aplicar agua con bicarbonato lo que permite sacar la tierra o mugre acumulada en las paredes.

Este es un trabajo que hace muchos años no se hace, dijo el Secretario, o tal vez no se hizo nunca y nos va a permitir que las paredes luzcan de la mejor forma. No sé qué dirán los arquitectos que trabajan en la obra, pero a mi parecer, dijo Molina, no debería pintarse.

Lo que si se hará será una buena iluminación para darle el real valor edilicio a esta obra arquitectónica que tenemos en el centro de nuestra ciudad.

