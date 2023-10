Send an email

En el marco del Plan Angelelli, el gobernador Ricardo Quintela encabezó este miércoles la entrega de 6 viviendas en el barrio Santa Bárbara. En ese contexto, señalo que hay un Estado presente, continuando el legado de Monseñor Angelelli, de dignificar la vida de todos los riojanos y riojanas.

En un clima de emoción, el mandatario provincial agradeció el acompañamiento permanente de su equipo y destacó la entrega de más de 500 viviendas en toda la provincia bajo este programa. “Reivindicando el legado de Angelelli, vamos tratando de resolver los problemas de aquellas familias que más lo necesitan, con la particularidad de estas casitas de 3 dormitorios la mayoría de ellas, busca que las familias salgan del hacinamiento, puedan tener confort y puedan construir su proyecto de vida”, expresó.

El gobernador dijo a las familias beneficiadas que “a partir de ahora empieza una nueva vida para todos ellos, las inclemencias del tiempo donde se mojaba sus pertenencias quedaron en el pasado, un pasado al que no deben volver, por lo tanto el desafío que tenemos con Gabriela Pedrali, que es la ejecutora de este proyecto, es continuar dignificando la vida de los riojanos, y vamos a tratar que en febrero o marzo empezar con las obras de infraestructura en los barrio Primero de Diciembre, Francisco I, Francisco II, para garantizar a todas esas familias una vida digna y en todos los barrios donde intervenga el programa Angelelli”.

“Me llena de satisfacción, de alegría, poder anticipar que esto viene con una visión más grande, donde la diputada Pedrali y el ministro de Desarrollo Social Alfredo Menem, consiguieron los recursos para hacer un playón polideportivo, donde los chicos podrán desarrollar su práctica deportiva y los vecinos puedan congregarse y compartir un mate cada vez que el tiempo se los permita”, informó.

Con respecto a la entrega de las 6 viviendas, el gobernador resaltó que “me llena de orgullo y emoción, el poder entregar seis casitas ahora, y quedan pocas casitas para terminar, que seguramente las vamos a terminar en el transcurso del próximo semestre o el próximo año, para que toda la gente que vive en Santa Bárbara tenga su casa digna”.

Por último, el gobernador indicó que las casas son gratuitas, las familias no pagan por ellas y es un derecho otorgado por un Estado presente, “no todos partimos de un mismo lugar, algunos nacen en cuna de oro, otros nacen en un ranchito, y esa es la diferencia, y lo que tenemos que procurar es que aquel que nace en un ranchito tenga también posibilidades y oportunidades, que aquel que está en mejores condiciones”.

Y en la misma línea, agregó, antes de terminar mi mandato, en 2027, vamos a tratar de que la mayor cantidad de hermanos y hermanas riojanas, tengan la posibilidad de tener una casa digna, con trabajo digno, para que tengan una vida digna, no pierdan las esperanzas, no bajen los brazos, que hay un Estado presente, que los abraza y los ayudará a salir adelante”.

Por su parte, la diputada Gabriela Pedrali, saludó a los vecinos y autoridades presentes y manifestó, “hablar del plan Angelelli y lo que significa para nosotros, lo que representa para cada uno de ustedes no lo podemos medir y lo van a medir ustedes. Con la entrega de estas casas, con el trabajo que se hizo previamente y el posterior, sea parte de ese proyecto de vida nuevo que queremos para cada uno de ustedes”

La diputada nacional remarcó que “todavía queda mucho trabajo por hacer con el gobernador en muchos lugares de la provincia, y nos tomamos fuertemente de su decisión política de seguir trabajando en cada uno de los asentamientos, para seguir dándoles ese espacio de crecimiento a las familias, de los sectores más vulnerables”.

“Hoy creo que hay que poner sobre relevancia cada día más la presencia del Estado y la decisión política del gobernador que apunta y ve a las familias más vulnerables con la prioridad que la necesitan”, subrayó.

Haciendo un espacio de reflexión, Pedrali, indicó que no hay ninguna empresa, no hay ningún mercado inmobiliario, no hay nadie que venga a hacer casas para estos sectores de nuestra sociedad, sin la presencia del Estado, sin ese Estado presente que tanto se habló durante estas últimas semanas, que a lo largo de toda una campaña, quienes creemos en el Estado, tenemos la decisión política de un gobernador para destinarle fondos a estos sectores”.

Para finalizar, María Soledad, mamá de una de las familias beneficiadas, manifestó: “Yo quería agradecer al señor Ricardo Quintela que en un principio se comprometió con nosotros, cuando él era intendente, nos dijo que iba a dar las tierras. Después vino también a traer el plan energético, Gabriela (Pedrali) a comprometerse y hoy estamos acá con nuestra casa ya, gracias a ellos y a todo su equipo”.