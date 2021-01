Repudiable mensaje de Alex Caniggia, mientras mostraba qué compró en un shopping: «Los pobres que se aburran»

Send an email

El mediático señaló la bolsa y remarcó a sus seguidores que lo que le salió la prenda equivale a lo que ellos ganan en un año.

Siempre polémico, Alexander Caniggia emite comentarios con cero conciencia social. Esta última vez, mostró varias bolsas tras haber ido de shopping y les contó a sus seguidores que gastó muchísimo dinero comprando prendas Dolce & Gabbana y Prada.

«Los pobres que se aburran, miran TV, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, si no sabés qué. Me compré nueve Dolce y dos de Prada, así que tranqui. Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo, la tengo así de grande… Así que la tienen adentro y chúpenla. Una de estas (bolsas) es lo que ustedes ganan en un año», se filmó diciendo el mediático, mientras hacía alarde de sus compras.

Pero esto no es todo. Junto al polémico video, volvió a remarcar que tiene mucho dinero y que eso lo hace sentir «el amo del mundo entero». «Como soy de la high society y tengo dinero… Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, yo siempre adquiero. Me voy a comprar un barats para mearlo por dónde quiero, así van sabiendo que soy el puto amo del mundo entero», sentenció. /Ciudad

