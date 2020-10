RG: Podoroska: histórico pase a cuartos y ahora se le viene un rival top

Nadia sigue haciendo historia en París: venció a la checa Barbora Krejcikova (114°) por 2-6, 6-2 y 6-3 y se metió en los cuartos de final de Roland Garros, donde enfrentará a Elina Svitolina, la número 5 del mundo.

Nadia Podoroska está viviendo semanas soñadas en Roland Garros. Después de hacer historia y meterse en el cuadro principal del grande parisino por primera vez en su carrera, ahora avanzó a los cuartos de final del tercer y último Grand Slam de la temporada 2020 de tenis, al vencer a la checa Barbora Krejcikova (114°) 2-6, 6-2 y 6-3.

El inicio no fue fácil para la rosarina, que cedió el primer set por 6-2. Sin embargo, Podoroska se recuperó en el segundo parcial, mostró pasajes de ese tenis que la llevó hasta los octavos de final de Roland Garros y se quedó con el parcial por 6-2. Ya en el tercero pudo mantener su nivel, no decayó en ningún momento y terminó coronando su victoria con un contundente 6-3.

Con apenas 23 años se convirtió en la primera argentina en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam desde Wimbledon 2004, cuando Paola Suárez había logrado llegar a esa instancia en el césped inglés.

«Estoy tratando de guardarlo en mi memoria, recordarlo para siempre. Cuando esté en algo no tan bueno trataré de acordarme de esto que estoy viviendo», aseguró Nadia apenas consumó su victoria, y agregó: «Le voy a agradecer siempre a mis papás, siempre he tenido el apoyo incondicional de ellos y del resto de mi familia. Si no fuera por eso no estaría hoy acá, mucha gente me ayudó en mi carrera».

Su rival en cuartos será la durísima ucraniana Elina Svitolina, quinta jugadora a nivel mundial, que este domingo le ganó a la francesa Caroline García, 6-1 y 6-3.