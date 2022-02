Riachuelo sigue sumando: “Nicole Rojas Irigoyen es la nueva incorporación”

El Eterno sumó una nueva cara a su proyecto. Se trata de un ala pivote de 27 años y 1.67 metros, que viene de jugar en el Carl A-Z de Oruro de la liga boliviana y con el que también jugó la Liga Sudamericana de Clubes.

En su histórico debut en La Liga femenina, El Eterno recibe a Nicole Kimberly Rojas Irigoyen. Nació en Cochabamba, Bolivia, el 29 de mayo de 1994, mide 1.67 metros de altura, a sus 27 años llega al equipo para destacarse como ala pivote.

Su relación con el deporte empezó a temprana edad, hija de deportistas, Nicole comenzó a jugar al básquet a los 9 años. Relata que toda su familia practica algún deporte y recuerda con emoción el nombre de su primer equipo: Vida y Verdad. Integró el elenco de la Universidad Católica de La Paz con el cual fue campeona en la categoría Honor en seis oportunidades; desde sus 11 años fue convocada múltiples veces por la Selección de La Paz. Luego con el plantel de Carl A-Z, en Oruro, celebró el primer puesto en la Liga Sur.

Su carrera la llevó a levantar la copa en múltiples oportunidades: cuatro veces en la Asociación de Oruro y dos veces en la LIBOBÁSQUET, la primera liga femenina de Bolivia, donde también festejó el premio a Mejor jugadora. Ganó la medalla de plata en los Juegos Odesur con la Selección boliviana y el primer lugar con 306 en la Asociación de Potosí. Viene de participar en la Liga Sudamericana de Clubes Femenino del año pasado con Carl A-Z con el cual realizó una excelente participación.

Además de su calidad deportiva y sus múltiples premios, la historia de Nicole también se torna especial ya que será la primera jugadora extranjera que se presentará en la Liga Nacional Argentina: «soy la primera que jugará como refuerzo en Argentina y la verdad es que me siento muy agradecida con Dios, con mi familia y con el equipo por brindarme tanta confianza». Sobre su llegada al país sostiene: «fue una belleza desde el momento en que hice los papeles. Siempre estuvieron pendientes de mí en todo momento y me recibieron de maravilla. El equipo es muy unido, las chicas son muy buena gente, el entrenador es muy bueno junto al cuerpo técnico y los organizadores. Me siento como en casa y obviamente daré todo de mi para estar a la altura de los que me contrataron».

Nicole expresó que se encuentra muy feliz de formar parte del club y que «las expectativas siempre son altas, tenemos un lindo grupo de trabajo donde todas estamos en la misma sintonía, que es ganar, y yo daré todo mi esfuerzo para poder aportar en el equipo y apoyar a mis compañeras en todo momento». Sin dejar de entrenar con pasión, para ella el equipo siempre está en primer lugar: «Más allá de querer hacer buenas estadísticas y demostrar mi juego quiero que nuestro equipo salga victorioso, ante cualquier cosa primero está el equipo antes que yo. Haré todo lo que sea necesario de mi parte para que sea así», indicó.

Informe: Prensa Riachuelo

