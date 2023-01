Ricardo Quintela: “Mediante un decreto presidencial podemos recuperar todos los organismos que pertenecían a la policía federal”

Send an email

En la mañana de este viernes 6 de enero, el gobernador Ricardo Quintela dialogó con medios nacionales para brindar detalles de sobre la disputa entre las provincias y Nación con Capital Federal por los fondos de coparticipación.

En la entrevista, el gobernador expresó que “tenemos que tener una discusión profunda de una reforma de la constitución que permita debatir y discutir cambiar la matriz organizacional del país, porque hay un grave problema acá, con la suspensión de la ley 27706 queda vigente el convenio entre Macri y Larreta y eso no tiene validez, porque tiene que ser por el Congreso el convenio, por lo tanto podemos a través de un decreto de presidencia recuperar las 54 comisarías y todos los organismos que pertenecían a la policía federal, para que prefectura se dedique a cuidar los ríos y mares, gendarmería se dedique a cuidar los límites de la República Argentina y que la policía federal se dedique a cuidar el distrito federal y todo lo que este tiene en las 23 provincias argentinas que cero que sería lo correcto”.

“El articulo 75 en su inciso 30 de la Constitución Nacional –continuó- dice que para transferir los servicios con recursos tiene que existir una ley y al estar suspendida la ley 27706, queda el convenio entre Macri y CABA que es inconstitucional porque no se puede hacer a través de un convenio”. “Ese convenio que se firmó oportunamente lo ratifican por ley, los efectos de esa ley se suspendieron por la Corte, el convenio pierde fuerza y vigencia, y puede a partir del decreto presidencial volver de vuelta las 54 comisarías que le habían transferido con todos los organismos dependiente de la policía federal” explicó Quintela.

Además, el gobernador indicó que “la reforma de la constitución del 94 tiene falencias como por ejemplo el Concejo de la Magistratura que fue un acuerdo corporativo, que en los años que está vigente nunca suspendió un juez, nunca destituyó un juez y está para proteger una corporación judicial para que pueda manejarse al servicio de los poderosos de turno”.

En cuanto al juicio a la corte, la oposición lo calificó de infame y sobre esto Quintela aseguró que “van a tener que dar respuesta a sus comunidades que representan cuando tengan que votar porque en el proceso de juicio político va a quedar demostrado esta suerte de organización cuasi mafiosa que se formó en Capital Federal con Horacio Rodríguez Larreta y algunos miembros de la Corte, respaldada e impulsada también”.

Si el pedido de juicio político pasa la Cámara de Diputados, en la cámara alta no va a haber número para tratar el tema, sobre esto el gobernador dijo que “aparentemente no va a haber quorum, pero cuando salgan a la luz toda esta suerte de organización cuasi mafiosa, creo que los miembros de la UCR básicamente, volviendo a sus principios y valores, tendrían que repensar esta alianza con la derecha más recalcitrante de la República Argentina que está sustentada e invisibilizada por unos medios de comunicación hegemónicos”. “Hay voces de este partido adversario que se están levantando y piden a la conducción de la UCR volver a los orígenes del partido y consolidar un sistema democrático para que el pueblo argentino de que existe una democracia sólida, fuerte y una justicia que se ajusta con sus fallos a derecho, no a defender intereses perfectamente identificados y concentrados” agregó.

