Ricardo Quintela: “Nosotros distribuimos calidad de vida, oportunidades y posibilidades para el pueblo”

El gobernador Ricardo Quintela, junto al ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, presentaron este jueves el Plan Nacional de Obras Públicas para La Rioja, entre las que se destacan obras viales, obras hídricas, de infraestructura urbana y rural, y de saneamiento, entre otras.

En este marco, el gobernador Ricardo Quintela destacó: “Esto forma parte de un plan diseñado con Alberto y con Cristina, y que hoy está dando sus frutos, a pesar que nos tocó gobernar en una situación muy difícil que nos dejó el gobierno que se fue en materia de obra pública, acá en La Rioja no se construyó un solo hospital, no se construyó una sola escuela, y solo se construyeron 340 viviendas, nosotros vamos a culminar el año 2023 con 4.000 viviendas construidas, y con el 700 por ciento más de obras pública que la que tuvimos entre el 2015-2019”.

“Nosotros distribuimos calidad de vida, oportunidades y posibilidades para el pueblo, cómo no vamos a ser capaces de transmitir al pueblo argentino estas cosas, las riojanas y los riojanos, las argentinas y los argentinos tienen que entender, tienen que ver que existe un gobierno que piensa pura y exclusivamente en su gente, que cada que se hace, cada vivienda que se construye se hace pensando en la gente”, manifestó. Y agregó: “Nosotros no construimos viviendas, construimos hogares, construimos proyectos de vida, construimos bienestar para nuestra gente, generamos trabajo, oportunidades, posibilidades para que nuestra gente pueda vivir mejor”.

De este modo, agradeció la presencia del ministro Gabriel Katopodis, y de todo su equipo “porque vienen a demostrar a todas las riojanas y los riojanos lo que se está haciendo en la provincia, obras de una magnitud impensada para nuestra provincia, obras que se pararon en el 2015 y que hoy se están reactivando”.

“El país está construyendo, no tan solo en los 18 municipios de la provincia, sino en los más de 3.000 de la República Argentina, obras de agua, de cloacas, rutas, pavimento, escuelas, hospitales”, indicó.

“Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad como militante de un movimiento nacional de velar por los intereses de los ciudadanos, y yo sé perfectamente bien cuáles son los intereses que represento, y los intereses que yo defiendo. Defiendo los intereses de todos los sectores, pero fundamentalmente de los sectores que más precisan de un justicialismo activo y representativo”, afirmó.

Asimismo, insistió: “Este es el único gobierno que planteó una mirada federal en serio, pero tenemos que modificar 200 años de historia unitaria. Yo levanto la bandera del federalismo, porque es necesario modificar la matriz política, institucional y económica de la República Argentina. Tenemos que descentralizar operativa, económica, institucional y políticamente a la República Argentina”.

