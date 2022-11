Ricardo Quintela recibió el premio Taty Almeida por su trayectoria política y gestión de gobierno

Send an email

El Centro Cultural Azucena entregó ayer al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el premio Taty Almeida en reconocimiento por su trayectoria política y gestión al frente del gobierno riojano.

En su discurso, Quintela hizo hincapié en las cuestiones sobre las que militó desde su espacio político como el Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social (125/2008), contra la movida destituyente del 8N (2012), la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual («Ley de Medios»), la reforma judicial y la recuperación de YPF.

También, el gobernador se refirió a la militancia llevada adelante «para ganar las legislativas del 2017, recuperar territorios, forjar las nuevas mayorías de cara a volver en el 2019 a reparar los desquicios que dejó el macrismo».

«Comenzamos nuestras cenas de Unidad Nacional con los retazos de una militancia acosada, perseguida, silenciada y hasta encarcelada. Tendimos puentes, impulsamos la unidad y colaboramos en la construcción de una nueva mayoría, recuperando la autoestima y potenciando nuestras convicciones. Militamos el 2019 y volvimos», agregó.

Asimismo, planteó que «el camino es ser mejores, no caer en sus trampas, seguir hablando con el no convencido, tener paciencia y puntería, seducir, tender puentes». Sobre esto mencionó que «estamos armando redes territoriales sustentables de trabajo y capacitación, nuevos medios, nuevas estrategias. No bajamos una sola bandera, pero tratamos que cada bandera luzca cada día más linda para todos».

Finalmente, invitó a las y los presentes a acompañarlo en lo que denominó un «renovado esfuerzo».

Además de Quintela recibieron su premio por su trayectoria política Julio César Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Norberto Villordo, intendente de Santa Lucía, provincia de Corrientes; Lorenzo Pepe, secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios de Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas; Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, por su trayectoria sindical; Rita Cortese, reconocida actriz y cantante argentina de teatro, cine y televisión, por su trayectoria artística y compromiso político; Valeria Carreras, abogada defensora de familiares del ARA San Juan, por su lucha por los derechos ciudadanos y de las víctimas.

Los Premios del Centro Cultural Azucena se han instituido para premiar a todas aquellas personalidades que han realizado un aporte destacado a la integración de la Patria Grande a través de su labor política, social, cultural o científica.

