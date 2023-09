Ricardo Quintela: “Tenemos que dar una lucha y una batalla frontal a la pobreza, y ustedes nos tienen que ayudar»

El gobernador, Ricardo Quintela, inauguró este martes la Plaza del Barrio 129 Viviendas, en la zona este de la ciudad. Este espacio permitirá a las familias tener un espacio de contención y recreación.

En este marco, el mandatario dijo: “Estas son 129 viviendas para nuestras hermanas y hermanos, pero esto no es suficiente, nos falta muchísimo más todavía, pero necesitamos el acompañamiento de toda la gente, el apoyo concreto, cierto, real, porque lo único que te da fortaleza es el voto”.

“A nosotros ya nos votaron, pero necesitamos a Sergio Mazza en la Nación, a Florencia (López) junto con Fernando (Rejal) en la Cámara Alta, a Sergio Casas con Beba Soria en la Cámara Baja, para que ellos sean la voz de todas las riojanas y riojanos, defendiendo los intereses de nuestra provincia, y luchando junto a todos los otros diputados del Norte Grande para que se nos reconozcan las asimetrías y las diferencias sustanciales que tenemos con el centro de la República Argentina”, señaló.

Insistió: “Tenemos que dar una lucha y una batalla frontal a la pobreza, y ustedes nos tienen que ayudar, comprometerse. Nosotros aquí hemos perdido, con un hombre que no tan solo no tiene compromiso con La Rioja, sino que no conoce La Rioja, no conoce nuestras familias, y para salir adelante hace falta compromiso”.

Asimismo, pidió tomar “conciencia”, y que se pregunten «cuál es la provincia que queremos para todos nosotros, cuál es el país que queremos para todos nosotros, qué tipo de Estado queremos tener».

“Actuemos con conciencia y racionalmente, quién va a hacer un hospital, quién va hacer una escuela si no es el Estado, el Estado tiene que ser fuerte, es el que tiene que darle a los sectores más vulnerables oportunidades y posibilidades que tal vez hoy no las tengan”, expresó. Y agregó: “Esta elección del 22 de octubre es fundamental, porque si esto no sucede así, lamentablemente se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso resolver los problemas”.

A su turno, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, recordó que “cuando se entregaron las viviendas, el gobernador dijo quiero construir una plaza porque los chicos que viven en cada una de las viviendas tienen derecho a un hábitat integrado, socialmente equilibrado, justo, para que puedan hacer prácticas deportivas”.

Asimismo, afirmó que “este es un tiempo de reflexión, Quintela gracias a todos los riojanos es gobernador por cuatro años, pero necesita brazos ejecutores en el Congreso de la Nación y que vayan a pelear por los intereses de nuestra provincia”.

“Algunos proponen sacar la coparticipación, y la coparticipación es esta plaza, es esta vivienda, es el aumento de sueldos para los empleados públicos, es combatir la precarización laboral, es más caminos, es la vida misma”, señaló.

También, indicó que “estos mismos sectores proponen la ausencia del Estado, que el Estado no tiene que construir viviendas, sino que la tiene que adquirir cada familia a través de un crédito, y que ese crédito es indexable todos los meses”.

“Nosotros no buscamos la renta financiera, nosotros buscamos la renta social, nosotros tenemos que seguir construyendo con políticas públicas, activas, pensando en un sentido de seguridad social, y ratificamos nuestro compromiso se seguir trabajando juntos, porque hay una Rioja que no puede detener su rumbo, ni su marcha, y por eso necesitamos en el Senado de la Nación a Florencia (López), y a Fernando (Rejal), y también a nuestros diputados nacionales, porque necesitamos que peleen por el presupuesto para todo lo que se hace en la provincia en obra pública, en servicios públicos, en educación, en salud”. Y agregó: “Necesitamos acompañar al gobernador con mujeres y hombres que estén a la altura de las circunstancias para defender nuestros propios intereses”.

Finalmente, Liliana, vecina, manifestó su agradecimiento al Gobernador, “porque los chicos ahora tienen una plaza donde pueden jugar tranquilos”.

Del acto participaron también, la vicegobernadora actual y candidata a senadora, Florencia López; y la vicegobernadora electa, Teresita Madera.