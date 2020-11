Send an email

En el marco de una nota periodística en Radio Provincia, el secretario Ejecutivo del Consejo Económico y Social, Carlos A. Luna, resaltó el trabajo que viene desarrollando el organismo con sus respectivas comisiones y los temas fundamentales en los que se viene trabajando. Además, sostuvo que “Ricardo Quintela tiene condiciones para liderar la Región Norte Grande”.

Actividad del Consejo

En un primer momento, Luna hizo referencia a la actividad que viene desarrollando el Consejo Económico y Social en el marco de la emergencia sanitaria. “Estamos funcionando con las comisiones respectivas, y trabajando en dos temas fundamentales: El primero, es una indicación del gobernador Ricardo Quintela, y consiste en agradecer a todos los actores sociales, económicos y empresariales de nuestra provincia el enorme aporte que han hecho durante estos 8 meses en función de comprender, aceptar y ayudar a que pasemos del mejor modo posible la emergencia sanitaria y económica”.

Agregó que “el Gobierno sabe que las empresas y el comercio, han sufrido mucho esta situación, pero han encontrado en el contexto de la sociedad riojana un acompañamiento y una compresión sobre estos temas y ha querido agradecerles”.

Por otro lado, expresó que también se viene desarrollando un segundo tema que consiste en recuperar el pensamiento estratégico, “es decir las medidas no solo de la pos pandemia, sino particularmente las de mediano y largo plazo que conforman el aspecto natural del Consejo Económico y Social”.

“Bajo estos dos aspectos estamos trabajando en las comisiones respectivas. La última fue la Comisión de Producción, la semana pasada, con muy importantes temas que tiene que ver con la industria, en la que participaron CARPA, UNIR, entre otras instituciones con los cuales hemos comenzado a diseñar un escenario que vaya más allá de la contingencia”, manifestó.

Subrayó que “el gobernador Ricardo Quintela tomó medidas muy concretas de acción directa del Estado, poniendo fondos no solo en los trabajadores y en las empresas sino también facilitando el acceso a créditos y otros beneficios”.

Frenar el éxodo

Luna, sostuvo que “no hay manera de salir de nuestra situación si no frenamos el éxodo del interior a la ciudad Capital, dicho de otro modo, nuestra provincia necesita crecer equilibradamente, no alcanza con una voluntad federal de distribuir recursos, sino que es necesario todo un conjunto de acciones que han comenzado a realizarse por parte del Gobierno provincial, por ejemplo, fortaleciendo los centros regionales de salud para que la gente no deba trasladarse a la Capital”.

Y agregó que “se necesita de un contexto económico, que permita que todos los hombres y mujeres riojanos, no necesiten trasladarse a Capital o Chilecito- las dos grandes urbes- sino que puedan encontrar desarrollo económico, social y afectivo en sus orígenes”.

Reunión con el gobernador

El titular del Consejo, comentó los detalles de la reunión que mantuvo con el gobernador Ricardo Quintela. “La idea es seguir avanzando en cuestiones como la importancia de la Región Norte Grande. El titular del Ejecutivo está en condiciones de liderar una macro región que incluye 10 provincias argentinas.

Acotó que “para nosotros, como somos una provincia chica en distintos aspectos, es muy importante ser parte de la región además del nivel de protagonismo que tiene Quíntela, ya que eso nos permite un conjunto de aspiraciones y el acceso a proyectos y financiamiento que de otro modo sería muy difícil”.

Resaltó que “es una línea estratégica de avance participar en la Región Norte Grande, y más desde un rol protagónico. Quintela y Capitanich, están organizando con otros mandatarios el próximo encuentro que reúne al NOA y NEA, donde presentará el proyecto para incluir a la sociedad intermedia, los empresarios, comerciantes y los trabajadores de esas provincias, para que tengan representación a través de los Consejos Económicos y Sociales de toda la Argentina”.