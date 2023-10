Send an email

Ricardo Quintela: “Todos los departamentos de Los Llanos tienen futuro, no son inviables como no quieren hacer creer”

El gobernador Ricardo Quintela, junto al intendente Rodolfo Flores, encabezó este lunes el acto por los 326 años de Ulapes, cabecera del departamento General San Martín. El mandatario agradeció a las y los presentes y les deseó “un muy feliz cumpleaños a todos y todas”.

En referencia a las próximas elecciones, indicó que “hoy se visibilizan los dos modelos de país que tienen antagonismos profundos, un modelo que plantea que el Estado se debe apartar, correr, achicar, invisibilizar para que puedan darle paso al mercado como organizador y regidor de la vida de todas las riojanas y riojanos”.

“Nosotros buscamos un modelo de país diferente, fortalecido por el voto popular y que le dé la fortaleza a nuestro nuevo presidente y a todos los gobernadores que surjan de la voluntad popular, pertenezcan al partido que pertenezcan, para que juntos debatir y discutir con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de garantizar ampliación en los plazos, reducción de los capitales y reducción de los intereses para poder afrontar la deuda que no contrajimos nosotros, pero que no sea a costa del hambre y el sufrimiento de nuestro pueblo”, sumó.

Recalcó que “queremos llamar a la reflexión para que entre todos juntos veamos que este modelo que es antagónico, plantea la privatización del servicio educativo, sanitario, plantea la eliminación de la obra pública como elemento deficitario del Estado, porque lo único que le interesa a esa propuesta es que sea el mercado que rija los destinos del país”.

“El rol del Estado no es la prenda financiera, es la renta social que permita que todas y todos reciban el servicio educativo, que permita que todas y todos los ciudadanos reciban el servicio sanitario gratuito y de calidad. Qué nuestros jubilados reciban los remedios de forma gratuita porque la renta nuestra es la renta social, no la renta financiera. Nosotros como estado no estamos para ganar plata, estamos para que nuestra sociedad tenga la posibilidad de vivir un poco mejor en cada uno de los lugares haya elegido vivir”, enfatizó Quintela

En otro tramo de su discurso el mandatario expresó que “quiero convocarlos a todos ustedes a que acompañemos al país que soñaron San Martín, Belgrano, Facundo, El Chacho y Felipe Varela, para que todos juntos convoquemos al trabajo mancomunado para hacer crecer nuestra provincia”.

“Todos los departamentos de Los Llanos tienen futuro, no son inviables como nos quieren hacer creer. Nuestra provincia tiene presente y tiene futuro y un futuro rico y pleno forjado en el esfuerzo, sacrificio y en el compromiso de todos nosotros”, sostuvo.

A lo que agregó que “por eso quiero convocarlos, para que todos juntos tratemos de fortalecer al Estado que le dé el lugar al mercado que le corresponda, pero también que le de combate sin tregua a los especuladores que juegan con la esperanza, el trabajo, el esfuerzo, el bolsillo de nuestra gente y lo único que les interesa es acrecentar su riqueza con la especulación del sistema financiero”.

“Les deseo que tengan un feliz cumpleaños compartan con sus coterráneos este momento de felicidad. Viva la Patria, viva La Rioja, viva el departamento General San Martín y viva Ulapes”, concluyó

Nuestro lugar

En la oportunidad, el intendente Flores afirmó que “Ulapes resulta ser para quienes vivimos aquí, nuestro lugar en el mundo”. “Ulapes ha crecido y su gente también. Hoy por hoy con sus más de 3.500 habitantes alberga la esperanza de seguir creciendo y construyendo una comunidad pujante que abraza el desafío de un mundo globalizado con herramientas de desarrollo y de sustentabilidad”, informó.

“Hoy es en términos formales mi último acto en carácter de anfitrión al frente del municipio y no es un dato menor”, indicó y se mostró conforme porque “hoy los chicos tienen electrificación rural, conectividad y hace 10 años atrás no lo tenían”.

“El país y la provincia atraviesan momentos que ameritan templanza y firmeza en la toma de decisiones. Nuestras abuelas y abuelos no crecieron, no forjaron sus familias a la sombra de la cotización del dólar, necesitamos reivindicar el valor del trabajo”, afirmó.

Además agregó que “es un día de sentirnos orgullosos de nuestras raíces pero también de nuestras convicciones y vamos en este aniversario de Ulapes a asumir el compromiso de defender con uñas y dientes el legado de nuestros próceres”.

Por último, pidió que el próximo domingo 22 “tenemos entre todos una obligación y un derecho, seamos dignos de un futuro de grandeza para nuestros hijos”.

Entregas

En el marco del aniversario de la cabecera departamental se hicieron diferentes entregas, entre ellas a niñas, niños y gestantes del Programa Accionar Infancia. Además de herramientas para 28 familias a cargo de emprendimientos.

La Secretaría de Justicia entregó equipamiento al personal del Registro Civil para trasladarse a cualquier punto del departamento y realizar DNI, entre otras.